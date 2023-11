Den mye etterlengtede iQOO 12 forbereder seg på lansering i India 12. desember. Som etterfølgeren til iQOO 11 er denne smarttelefonen satt til å revolusjonere det indiske markedet som den første enheten som har det kraftige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-brikkesettet.

Med sin nylige lansering i Kina har iQOO 12 allerede fanget oppmerksomheten til teknologientusiaster. Med en fantastisk 6.78-tommers skjerm leverer telefonen skarpe bilder med en imponerende oppløsning på 1,260×2,800 piksler. Med en jevn 144Hz oppdateringsfrekvens og HDR10+-støtte, kan brukere forvente en forbedret seeropplevelse.

Kameraoppsettet på iQOO 12 er intet mindre enn imponerende. Med et hovedkamera på 50 megapiksler, et teleobjektiv på 64 megapiksler med 100x digital zoom og et 50 megapikslers ultravidvinkelobjektiv, kan brukere fange alle intrikate detaljer med presisjon. I tillegg er telefonen utstyrt med et 16-megapiksel frontkamera for fantastiske selfies og videosamtaler.

Lagringsmessig tilbyr iQOO 12 utrolige 1 TB lagringsplass, slik at brukerne kan lagre alle dataene sine uten noen begrensninger. Tilkoblingsmuligheter og sensorer er på nivå med high-end iQOO 12 Pro-modellen, og sikrer sømløs bruk og bekvemmelighet. Telefonen har også en fingeravtrykksensor på skjermen og støtter ansiktslås for ekstra sikkerhet.

For å holde tritt med kravene til moderne brukere er iQOO 12 utstyrt med et robust 5,000 mAh batteri. Dessuten støtter den superrask 120W lading, slik at brukere kan lade telefonen på et blunk.

Når det gjelder priser, tilbyr iQOO 12 forskjellige konfigurasjoner. Grunnmodellen, med 12 GB RAM og 256 GB lagring, starter på en pris på 3,999 45,000 CNY (omtrent 16 512 Rs.). 4,299 GB RAM + 50,000 GB lagringsversjonen er priset til 16 1 CNY (rundt 4,699 53,000 Rs.), og den førsteklasses 14 GB RAM + XNUMX TB lagringsvarianten vil koste XNUMX XNUMX CNY (omtrent XNUMX XNUMX Rs.). Telefonen vil være tilgjengelig for forhåndsbestillinger i Kina, med salg fra XNUMX. november.

Gjør deg klar når iQOO 12-serien skal gjøre sitt store inntog på det indiske markedet 12. desember. Vær forberedt på å oppleve kraften og innovasjonen til Snapdragon 8 Gen 3-brikkesettet i India for første gang.

FAQ:

Spørsmål: Hvilket brikkesett har iQOO 12?

A: iQOO 12 er den første smarttelefonen i India som har Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-brikkesettet.

Spørsmål: Hva er prisen på iQOO 12?

A: Prisen for iQOO 12 starter fra 3,999 45,000 CNY (omtrent 12 256 Rs.) for basismodellen med XNUMX GB RAM og XNUMX GB lagring.

Spørsmål: Støtter iQOO 12 hurtiglading?

A: Ja, iQOO 12 støtter superrask 120W lading.

Spørsmål: Når vil iQOO 12 bli lansert i India?

A: iQOO 12 skal etter planen lanseres i India 12. desember.