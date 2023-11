Vivo iQOO 12 Pro vs Vivo X100 Pro: A Clash of Flagships

By

Kampen om overherredømmet under vivo-serien fortsetter med utgivelsen av iQOO 12 Pro og Vivo X100 Pro. Begge telefonene er flaggskipsmodeller fra sine respektive merker, som viser banebrytende teknologi og imponerende funksjoner. I denne artikkelen vil vi fordype oss i en detaljert sammenligning av disse to enhetene på tvers av ulike aspekter, inkludert design, skjerm, ytelse, kameraegenskaper, batterilevetid og total verdi. Ved slutten av denne sammenligningen vil du ha en klar forståelse av hvilken enhet som passer best med dine behov.

Design: iQOO 12 Pro har en elegant og moderne design som utstråler eleganse og holdbarhet. På den annen side imponerer Vivo X100 Pro med sin slanke profil og solide byggekvalitet.

Skjerm: iQOO 12 Pro tilbyr en fantastisk 6.78-tommers AMOLED-skjerm med en Quad HD+-oppløsning på 1440 x 3200 piksler, og leverer skarpe og levende bilder. Vivo X100 Pro kommer nært med sin 6.78-tommers AMOLED-skjerm og en Full HD+-oppløsning på 1260 x 2800 piksler, og tilbyr rike farger og en oppslukende seeropplevelse.

Ytelse: Utstyrt med Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-brikkesettet, er iQOO 12 Pro et ytelseskraftsenter, optimert for multitasking og krevende applikasjoner. Vivo X100 Pro har MediaTek Dimensity 9300-brikkesettet, som gir robust ytelse for jevn drift på tvers av ulike oppgaver.

Kamera: iQOO 12 Pro har et trippelkameraoppsett, inkludert en 50 MP hovedsensor, en 64 MP sekundær sensor og en annen 50 MP sensor. Dette oppsettet tilbyr allsidighet innen fotografering og yter eksepsjonelt godt under forskjellige lysforhold. Vivo X100 Pro har et tredobbelt 50 MP-kameraoppsett med en enestående hovedsensor kjent for sine funksjoner i svakt lys, og passer til både profesjonelle og uformelle fotografer.

Batteri: Med et 5100 mAh batteri og hurtiglading på 120W sørger iQOO 12 Pro for raske ladetider og langvarig batterilevetid. Vivo X100 Pro kommer med et større batteri, enten 5260 mAh eller 5400 mAh, og støtter hurtiglading på 100W, noe som gir en fordel når det gjelder batterilevetid.

Pris: Selv om de nøyaktige prisene kan variere basert på region og forhandler, er begge telefonene posisjonert i premiumsegmentet av markedet. iQOO 12 Pro tilbyr et rimeligere alternativ, fra rundt €650 eller $750 globalt, mens Vivo X100 Pro starter til samme pris, men i Kina.

Avslutningsvis er iQOO 12 Pro og Vivo X100 Pro begge eksepsjonelle smarttelefoner, som hver har sine unike styrker. iQOO 12 Pro skinner i skjermkvalitet og hurtiglading, mens Vivo X100 Pro skiller seg ut med sitt større batteri og imponerende kameraytelse. Til syvende og sist vil valget mellom de to avhenge av brukerens prioriteringer og preferanser.