Apple lanserer iPhone 15 med oppgraderinger og økte priser

By

Apple skal lansere sin nyeste smarttelefon, iPhone 15, på tirsdag. Analytikere spår at den nye modellen vil komme med ulike oppgraderinger, men også økte priser for enkelte versjoner. I tillegg til iPhone 15, forventes Apple også å avduke nye versjoner av Apple Watch og AirPods.

Ifølge rapporter vil iPhone 15 ha et forbedret kamera og en USB-C-ladeport. Mens prisene på standard iPhone 15 og iPhone 15 Plus forblir uendret, forventes toppmodellene, iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max, å se en betydelig prisøkning. iPhone 15 Pro kan se en prisøkning på opptil $100, noe som bringer totalprisen til $1,099, mens iPhone 15 Pro Max kan se et hopp på opptil $200, og nå en pris på $1,299.

De dyrere versjonene av iPhone 15 vil tilby utvidet lagring, lengre batterilevetid, raskere dataoverføringshastigheter og titanrammer. Apple håper å drive forbrukerne mot disse dyrere alternativene. Pro-modellene vil også kjøre på den nye A17 Bionic-brikkesettprosessoren.

Alle versjoner av iPhone 15 vil inkludere en USB-C-ladeport, noe som gir fleksibilitet for forbrukere som foretrekker ikke-Apple-ladere. En annen ny funksjon er Dynamic Island, en seksjon øverst på skjermen som leverer varsler eller fremdriftsoppdateringer.

Apples administrerende direktør, Tim Cook, har uttalt at iPhone har blitt en integrert del av folks liv, ettersom den lagrer viktig informasjon som helse- og bankdata og brukes til betalinger. Til tross for dette har Apple stått overfor en langvarig nedgang i iPhone-salget, som vist i den nylige resultatrapporten der iPhone-inntektene falt 2.4 % sammenlignet med samme periode året før.

IPhone 15-kunngjøringen vil finne sted på tirsdag klokken 1 ET og kan sees online på Apple-nettstedet. Den nye iPhonen forventes å komme i salg rundt 22. september.

kilder:

- Bloomberg

– ABC Nyheter