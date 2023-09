Apple vil tilby Made-in-India iPhone-modeller på lanseringsdagen

Apple har tatt et betydelig skritt i å utvide sin forsyningskjedeinfrastruktur utover Kina ved å selge nye produserte i India iPhone-modeller på lanseringsdagen. Mens Apple har produsert iPhones i India en stund, har produksjonsplanene vanligvis ligget bak de primære monteringsfasilitetene i Kina. Imidlertid har tidsgapet mellom tilgjengeligheten av indisk-produserte iPhone-modeller og lanseringen i september gradvis blitt mindre gjennom årene. I fjor var Made-in-India iPhone 14-modeller tilgjengelig i forsyningskjeden bare omtrent seks til åtte uker etter debuten.

I år fortsetter trenden ettersom iPhone 15 vil være første gang en India-produsert nyeste generasjons Apple-enhet er tilgjengelig på den første salgsdagen. Produksjonen av iPhone 15-enheter i India startet tidlig i august. Det skal imidlertid bemerkes at mens India-fabrikkene produserer iPhone 15 og iPhone 15 Plus, er monteringen av de beste iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max-modellene fortsatt avhengig av Kina.

Likevel er tilgjengeligheten av Made-in-India iPhone 15-enheter ved lansering et betydelig skritt mot Apples langsiktige planer for å redusere avhengigheten av Kina for produksjon. For tiden står Apple-leverandører i India for omtrent 7 % av det totale antallet iPhone-er som produseres over hele verden.

