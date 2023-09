Apples septemberbegivenhet avslører oppdateringer til iPhone, AirPods og Apple Watch

Under Apples etterlengtede 12. september-arrangement var fokuset først og fremst på lanseringen av den nye iPhone 15. Imidlertid avduket Apple også oppdateringer til andre produkter, inkludert AirPods og Apple Watch-serien.

En av de store oppdateringene som ryktes å komme med iPhone 15-serien er tillegget av USB-C. Dette betyr at de nye iPhone-ene endelig vil bytte til den mye brukte USB-C-standarden, og erstatte Apples proprietære Lightning-kontakt. Denne endringen er i samsvar med EUs kommende regelverk. iPhone 15 koster fra $799 for en 128GB-modell, mens iPhone 15 Plus starter på $899 for en 128GB-versjon.

I tillegg til iPhone-oppdateringene kunngjorde Apple at AirPods Pro nå kommer med et USB-C-ladedeksel. Dette stemmer overens med Apples gradvise overgang til bruk av USB-C-kontakten på tvers av enhetene, inkludert Mac, iPad og tilbehør som Apple TV 4K-fjernkontrollen. Apple introduserte også et revidert par av sine kablede EarPods som inkluderer USB-C.

Apple Watch-serien fikk også noen oppdateringer, med rykter som tyder på et mørkere titan-deksel for flaggskipet Watch Ultra 2 og en oppdatert S9-brikke for Watch Series 9. Apple viste frem nye FineWoven-bånd laget av et mykt stoffmateriale kalt microtwill. Disse båndene vil være tilgjengelige i forskjellige farger og tjene som en erstatning for de synkende skinntilbudene.

Totalt sett viste Apples september-arrangement en rekke oppdateringer og nye funksjoner for produktene sine. Fra tillegg av USB-C til iPhone 15-serien til introduksjonen av FineWoven-bånd for Apple Watch, fortsetter Apple å innovere og forbedre enhetene sine.

Definisjoner:

– USB-C: En universell kontaktstandard som tillater lading, dataoverføring og lyd-/videoutgang.

– Lightning-kontakt: Apples proprietære kontakt som brukes til lading og dataoverføring på Apple-enheter.

– FineWoven: Et mykt stoffmateriale introdusert av Apple som en erstatning for skinn på Apple Watch-remmer og iPhone-deksler.

