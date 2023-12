Intels nye databrikker: En Game Changer i AI-markedet

Intel har kommet med en spennende kunngjøring i verden av databrikker. Teknologigiganten avduket sine siste tilbud, inkludert den banebrytende Gaudi3-brikken, designet spesielt for generativ AI-programvare. Denne brikken skal lanseres neste år og vil konkurrere direkte med Nvidia- og AMD-brikker som for tiden driver store AI-modeller.

Det er ingen hemmelighet at Nvidia har dominert AI-markedet, med GPU-ene som det beste valget for å kjøre fremtredende AI-modeller som OpenAIs ChatGPT. Intel har imidlertid som mål å utfordre denne dominansen med sin innovative Gaudi3-brikke. Med økende interesse for generativ AI, uttrykte Intel-sjef Pat Gelsinger sin tillit til at Gaudi3 vil være stjernen i showet i 2023.

Intels Gaudi3-brikke vil konkurrere med Nvidias H100, som er mye brukt av selskaper som er avhengige av massive brikkefarmer for å drive sine AI-applikasjoner. I tillegg er AMD satt til å introdusere sin MI300X-brikke i 2024, og forsterke konkurransen i AI-brikkemarkedet ytterligere.

I tillegg til Gaudi3-brikken kunngjorde Intel sine Core Ultra-brikker, designet spesielt for bærbare og PC-er med Windows. Disse brikkene har også en spesialisert AI-komponent kjent som NPU, som muliggjør raskere utførelse av AI-programmer. Selskapet erkjenner at selv om Core Ultra kanskje ikke har samme kraft som Nvidias brikker for å kjøre komplekse AI-applikasjoner offline, er den perfekt egnet for mindre oppgaver. Intel fremhevet at populær programvare som Zoom allerede bruker brikkene deres for funksjoner som bakgrunnsuskarphet.

Videre avduket Intel sin femte generasjon Xeon-serverbrikker, som er mye brukt i storskala distribusjoner av organisasjoner som skyselskaper. Disse prosessorene, kombinert med Nvidia GPUer, brukes ofte til opplæring og distribusjon av generative AI-modeller. Intels nyeste Xeon-prosessor tilbyr eksepsjonelle muligheter for inferencing, noe som gjør den til en krafteffektiv løsning for distribusjon av AI-modeller.

Med denne betydningsfulle kunngjøringen demonstrerer Intel ikke bare sin forpliktelse til å fremme AI-evner, men hevder også sin plass på brikkeproduksjonsarenaen. Selskapets 7-nanometer-brikker viser Intels vilje til å ta igjen industrilederen Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) innen 2026.

Intels nye databrikker har potensial til å forstyrre AI-markedet og gi brukerne forbedret ytelse og effektivitet. Ettersom AI-industrien fortsetter å vokse raskt, øker konkurransen mellom chipprodusenter, og til slutt kommer forbrukerne til gode med mer innovative og kraftige tilbud.