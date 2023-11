Insta360 Ace-kameraer: En ny generasjon actionkameraer

By

Insta360 har nylig sluppet sin nyeste serie med actionkameraer, Ace-serien, og tilbyr spennende nye funksjoner for både vloggere og eventyrentusiaster. Disse kameraene, inspirert av den populære GoPro Hero-serien, kommer med en unik flip-skjerm som gjør det enklere å komponere bilder og ta opp vlogger enn noen gang før. Ace-serien er tilgjengelig i to modeller: det vanlige Ace-kameraet som starter på $379.99 og flaggskipet Ace Pro-versjonen for $449.99, utstyrt med Leica-optikk og eksepsjonell ytelse i lite lys.

Standard Ace-kameraet har en 1/2-tommers bildesensor, som gjør det mulig å ta opp i høykvalitets 6K med 30 bilder per sekund. Begge modellene kan ta utrolige 4K-opptak med en høyhastighet på 120 bilder per sekund og ta fantastiske 48 MP-bilder. Med Ace-kameraenes nye fem nanometer AI-brikker, forbedrer funksjoner som PureVideo ytelse i svakt lys ved å forringe opptak i sanntid, noe som resulterer i klare og skarpe videoer.

Det som skiller Ace-kameraene er deres innovative flippy-skjerm. I motsetning til de små frontskjermene på andre actionkameraer, introduserer Ace-serien en stor 2.4-tommers berøringsskjerm bak som kan vippes opp for bedre synlighet under opptak. Denne funksjonen hjelper ikke bare med presis innramming, men reagerer også på håndbevegelser, noe som muliggjør håndfri opptak og gjør den perfekt for å fange TikTok-danseforestillinger.

I tillegg tilbyr Ace-kameraene en rekke praktiske funksjoner for å forbedre brukeropplevelsen. Brukere kan pause videoopptak uten å bryte klippet, kansellere aktive opptak med et enkelt knappetrykk og bytte sideforhold etter opptak for mer fleksibilitet i videoredigering. AI Highlights Assistant-funksjonen sparer tid ved automatisk å identifisere og klippe actionbilder fra store videoopptak, og AI Warp-funksjonen genererer tilpassede effekter basert på spørsmål.

Tilkoblingsmulighetene til Ace-kameraene er like imponerende. De kan kobles sømløst til Apple Watches og Garmin-enheter, og muliggjør overlegg av GPS-data som høyde og hastighet på videoopptak. Denne funksjonen er spesielt nyttig for friluftsentusiaster som ønsker å dokumentere eventyrene sine med nøyaktige data og kontrollere kameraet fra håndleddene.

Med en vanntett design er Ace-kameraene perfekte for å fange undervannsøyeblikk, med muligheten til å senke seg opptil 33 fot uten ekstra tilbehør. For mer ekstreme undervannsaktiviteter lar et Dive Case-tilbehør brukere dykke opp til 196 fot. Kameraenes interne batterier tilbyr en opptakstid på 100 minutter i 4K30 med Active HDR og kan hurtiglades til 80 % på bare 22 minutter med en strømforsyningslader.

Insta360 har vært kjent for sine innovative 360-graders kameraer som X3 og One RS. Men med Ace-serien tar selskapet en ny retning ved å designe mer brukervennlige og allsidige actionkameraer som henvender seg til et bredere publikum.

FAQ

1. Hva er prisklassen for Insta360 Ace-kameraene?

Insta360 Ace-kameraene er priset til $379.99 for den vanlige modellen og $449.99 for Ace Pro-versjonen.

2. Kan Ace-kameraene ta opp videoer med høy oppløsning?

Ja, både det vanlige Ace-kameraet og Ace Pro-versjonen kan ta opp 4K-videoer. Ace-kameraet støtter opptil 6K-oppløsning med 30 bilder per sekund, mens Ace Pro kan gå opp til 8K med 24 bilder per sekund.

3. Hva er de fremtredende funksjonene til Ace-kameraene?

De fremtredende funksjonene til Ace-kameraene inkluderer flip-skjermen for enkel vlogging, AI-drevne videoforbedringer, håndbevegelseskontroller og tilkobling med Apple Watches og Garmin-enheter for GPS-dataoverlegg.

4. Er Ace-kameraene vanntette?

Ja, Ace-kameraene har en vanntett design som gjør at de kan senkes opptil 33 fot under vann. Med et Dive Case-tilbehør tåler de dybder på opptil 196 fot.

5. Hvor kan jeg kjøpe Insta360 Ace-kameraene?

Insta360 Ace-kameraene er tilgjengelige for kjøp på den offisielle Insta360-nettsiden (insta360.com) og Amazon.