Roller Coaster-entusiastens drøm går i oppfyllelse på Disneyland Resort

11 år gamle Ross, en dedikert fan av berg-og-dal-baner og en Make-A-Wish-mottaker, fikk nylig drømmen sin oppfylt på Disneyland Resort. I samarbeid med Make-A-Wish designet Disney Imagineers en unik opplevelse for Ross og familien hans. Dagen startet med en eksklusiv omvisning på Imagineering-campus, hvor Ross fikk muligheten til å være vitne til magien bak kulissene med dalbanedesign.

Disney og Make-A-Wish har et langvarig partnerskap, og innvilger over 150,000 XNUMX ønsker. Bella, en ønskemottaker fra i fjor, fikk også sjansen til å møte en Imagineer. Omvisningen til Walt Disney Imagineering er et sjeldent privilegium forbeholdt noen få utvalgte, og Ross var så heldig å tre inn på stedet der Walt Disney selv så for seg et knutepunkt for vitenskap og kreativitet.

The Imagineers, inkludert hovedproduksjonsdesigner Ric Turner, omfavnet utfordringen med å planlegge en "praktisk talt perfekt" tur for Ross. Kreativ direktør Tracey Noce uttrykte beundring for Ross sin kunnskap og lidenskap for berg-og-dal-baner, og uttalte at han kanskje til og med vet mer om dem enn hun gjør.

Under campusturen utforsket Ross alle aspekter ved dalbanebygging, fra ideer til blå himmel til den spennende opplevelsen av å ri dem. Mark Mesko, leder for rideingeniørstudio, fremhevet hvordan de viste frem simuleringer og avslørte den grundige designprosessen for Ross.

Ross favorittberg-og-dal-bane, Incredicoaster i Disney California Adventure Park, ble høydepunktet av besøket hans. Til tross for at han aldri hadde vært på Disneyland Resort, hadde Ross en dyp tilknytning til denne spesifikke dalbanen. Tracey, den kreative lederen av Incredicoaster og en kreftoverlevende selv, fulgte Ross på turen, og sørget for at han hadde en bekymringsløs og gledelig opplevelse.

Disney føler seg privilegert over å være den største ønskebevilgeren for Make-A-Wish, og å ha et ønske fra barn om en Imagineering-opplevelse er sjeldent og ekstraordinært. Tracey la vekt på gleden ved å være en del av minneskapingsprosessen og være vitne til gleden i ansiktet til noen.

Den dyptfølte takknemligheten strekker seg til Ric Turner, Mark Mesko, Tracey Noce, Steve Roach og alle de involverte Imagineers, siden de ikke bare oppfylte Ross sitt ønske, men også inspirerte en ny generasjon drømmere som vil fortsette å bære magien videre.