Apple introduserer nye iCloud+ lagringsnivåer: 6TB og 12TB

Apple overrasket nylig sitt publikum med kunngjøringen av to nye nivåer for sitt skylagringsabonnement, iCloud+. Disse nye abonnementsplanene er først og fremst rettet mot fotografer og filmskapere som trenger rikelig med lagringsplass for innholdet deres. Avdukingen fikk dundrende applaus fra mengden, noe som indikerer et sterkt krav om økt lagringskapasitet.

Under den nåværende prisstrukturen tilbyr iCloud+ abonnenter 50 GB for $0.99 per måned, 200GB for $2.99 per måned og 2TB for $9.99 per måned. Med introduksjonen av 6TB- og 12TB-planene kan brukere nå lagre betydelig større mengder data. Selv om gjennomsnittsforbrukeren kanskje ikke trenger så stor lagringsplass, vil profesjonelle fotografer og filmskapere som bruker de nyeste iPhone 15-modellene med forbedrede kamerafunksjoner finne disse planene ekstremt verdifulle.

Selv om Apple ikke har avslørt den nøyaktige prisen for de nye lagringsnivåene, kan vi gjøre en utdannet gjetning basert på de eksisterende prisene. Det er sannsynlig at 6TB-abonnementet ikke vil koste mer enn $30 per måned, mens 12TB-nivået bør variere rundt $60 per måned. Til sammenligning er Googles lagringsplaner for 5 TB og 10 TB med data priset til henholdsvis $24.99 og $49.99 per måned, og viser lignende prispunkter.

I tillegg til den økte lagringskapasiteten, vil iCloud+-abonnenter fortsette å nyte de eksisterende personvernfunksjonene, inkludert Hide My Email og Private Relay. Disse funksjonene har som mål å beskytte brukerdata og sikre en sikker nettleseropplevelse. Med iCloud+ som tilbyr både utvidet lagring og forbedret personvern, fortsetter Apple å tilby en omfattende og pålitelig skylagringstjeneste til sine brukere.

