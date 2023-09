Dr. Ian Wilmut, skaperen av Dolly the Sheep, dør 79 år gammel

By

Dr. Ian Wilmut, den britiske forskeren som ledet teamet som med suksess klonet et pattedyr for første gang, har gått bort i en alder av 79. Hans død fulgte en lang kamp med Parkinsons sykdom, som annonsert av Roslin Institute, hvor han hadde jobbet i mange år.

I 1996 sjokkerte Dr. Wilmut og teamet hans verden med fødselen av sauen Dolly, et klonet pattedyr. Opprettelsen av Dolly reiste betydelige etiske spørsmål og vakte stor oppmerksomhet i media. Dolly ble i all hemmelighet født 5. juli 1996, men hennes eksistens ble ikke avslørt før i februar 1997.

Dollys navn var inspirert av sangeren Dolly Parton, og hun ble et symbol på vitenskapelig fremgang. Hun døde imidlertid tragisk i 2003 i en alder av 6 på grunn av en lungeinfeksjon. Siden den gang har hun vært utstilt på National Museum of Scotland.

Dr. Wilmut viet sin karriere til fremskritt innen biologi og genetikk. Han fokuserte på bevaring av sæd og embryoer gjennom fryseteknikker under studiene ved University of Cambridge. Senere forsket han på genmodifisering og kloning av sauer, med mål om å lage melk med proteiner som kunne brukes til å behandle menneskelige sykdommer og generere stamceller for regenerativ medisin.

I 2005 flyttet Dr. Wilmut til University of Edinburgh, hvor han fortsatte arbeidet frem til han gikk av i 2012. Som en anerkjennelse for hans bidrag til vitenskapen, mottok han en ridderkåring i 2008.

I 2018 avslørte Dr. Wilmut offentlig sin diagnose av Parkinsons sykdom og uttrykte sin intensjon om å delta i forskningsprogrammer som tester nye behandlinger for tilstanden. Han etterlater seg kona Sara og tre barn fra sitt første ekteskap, Naomi, Helen og Dean, samt fem barnebarn.

Kilder: The New York Times