Huawei øker forsendelsesmålet for smarttelefonen i Mate 60-serien

Huawei Technologies, en av Kinas ledende smarttelefonprodusenter, har økt forsendelsesmålet for andre halvdel av dette året for sin Mate 60-serie smarttelefon. Selskapet har nå som mål å sende 20 % flere enheter enn tidligere forventet, ifølge en rapport fra den offisielle Securities Times.

Rapporten sier at Huawei forventer å sende minimum 40 millioner enheter av sine nye smarttelefoner i 2023. Dette høyere målet reflekterer selskapets tillit til etterspørselen etter Mate 60-serien.

Huaweis Mate 60-serie er det siste tilskuddet til selskapets flaggskip for smarttelefoner. Disse enhetene er kjent for sine banebrytende funksjoner og avansert teknologi. Mate 60-serien forventes å vise frem Huaweis forpliktelse til innovasjon og tilby brukere en eksepsjonell smarttelefonopplevelse.

Huawei har ennå ikke gitt et offisielt svar på rapporten og dets oppdaterte forsendelsesmål. Denne økningen i mål antyder imidlertid at selskapet er optimistisk med tanke på markedsmottaket til sine nye smarttelefoner. Som en av de ledende smarttelefonprodusentene i Kina, indikerer Huaweis beslutning om å øke forsendelsesmålet at de har til hensikt å opprettholde sin markedsposisjon og møte økende kundeetterspørsel.

