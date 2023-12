Google implementerer nye sikkerhetstiltak for inaktive kontoer

Google har nylig annonsert at de vil slette inaktive Google-kontoer, inkludert Gmail, Bilder og Drive-tjenester, i et forsøk på å forbedre sikkerheten og beskytte brukerdata. Denne avgjørelsen har ført til et krangel blant brukere for å få tilbake tilgang til kontoene sine før den forestående fristen.

Mange brukere har rapportert problemer med å logge på kontoene sine på grunn av glemte passord eller gjenopprettingsinformasjon. For å løse disse problemene tilbyr Google begrensede gjenopprettingsalternativer for brukere. Hvis du har mistet eller glemt passordet ditt, kan du gå til påloggingssiden og klikke på "prøv en annen måte" under passordfeltet. Google sender en bekreftelseskode til det tilknyttede telefonnummeret eller gjenopprettingsadressen. Etter å ha skrevet inn denne koden, vil du bli bedt om å opprette et nytt passord.

For brukere som ikke har en telefon tilknyttet kontoen sin, kan de fortsatt klikke på "prøv en annen måte" for å motta en bekreftelseskode via e-postadressen for gjenoppretting. I tillegg anbefales det å sjekke alle tidligere enheter som fortsatt kan være logget på kontoen din.

Hvis du ikke har en e-postadresse for gjenoppretting, kan Google be deg om å svare på gjenopprettingsspørsmål som en siste utvei. Det anbefales å svare på disse spørsmålene på en enhet som du tidligere har brukt til å logge på eller på et kjent sted. Vær oppmerksom på detaljer og ikke hopp over spørsmål, siden Google krever tilstrekkelig informasjon for å bekrefte identiteten din.

I tilfelle av glemte e-postadresser, gir Google muligheten til å gjenopprette dem gjennom det samme spørreskjemaet. Ved å gå til siden for kontogjenoppretting og velge "glemt e-post?" kan brukere oppgi telefonnummeret eller alternative e-postadresser for å gjenopprette tapte kontoer.

Det er viktig å merke seg at alle gjenopprettingsalternativer krever litt informasjon om den tapte kontoen, siden Google prioriterer sikkerhet og må bekrefte eierens identitet. Ved å opprettholde aktivitet på kontoen ved å logge på regelmessig kan du også sikre at den blir skånet for sletting av innhold.

For å holde deg oppdatert med de siste tekniske nyhetene og informasjonen, sørg for å følge meg på Facebook. For mer innsiktsfull analyse og ekspertinnsikt, abonner på Forbes nyhetsbrev og besøk deres nettside.