Hvordan lage et snurrehjul i Lego Fortnite

Sammendrag:

Lær hvordan du lager et spinnehjul i Lego Fortnite for å få den ettertraktede Trailblazer Tai-huden og andre verdifulle kosmetikkprodukter. Denne veiledningen gir trinnvise instruksjoner for å bygge spinnehjulet og anskaffe de nødvendige materialene.

For å konstruere et spinninghjul i Lego Fortnite trenger du følgende:

– 8 treplanker

– 5 trestenger

– 5 tre

– 5 ulveklør

For å låse opp oppskriften på spinnehjulet, er det viktig å bygge andre viktige gjenstander som Crafting Bench og Lumber Mill. Hvis alternativet for å konstruere spinnehjulet ikke vises, bør du vurdere å invitere en NPC til landsbyen din eller lage gjenstander som hakke eller øks på forhånd.

Når du bygger et spinninghjul for Trailblazer Tai-skinnoppdraget, sørg for at du er på en overlevelsesverden i stedet for en sandkasseverden. Husk i tillegg å la fiendens spawns enkelt skaffe ulveklør.

Tre kan finnes i gressletter og oppnås ved å kutte ned trær med en øks. For å omdanne tre til planker og trestenger, bruk trelastmøllen. Trelastbruket krever 8 tre og 15 granitt for å bli bygget. Når den er konstruert, plasser ved i trelastfabrikken og samle de konverterte ressursene ved å holde nede 'Fjern alt'-knappen.

Å skaffe ulveklør krever å møte ulver i en overlevelsesverden. Vi anbefaler å aktivere alternativet 'Visualisere lydeffekter' i lydinnstillingene for å oppdage ulver i nærheten. Lag et kortsverd for å eliminere dem effektivt. Hvis du ikke klarer å oppdage ulver, søk etter andre dyr da de ofte finnes sammen.

Hvis du starter i en verden som hovedsakelig er dekket av vann, er det tilrådelig å slutte og generere en annen verden til du gyter i gressletterbiomet. Dette sikrer en rikelig ressurstilgang.

Nyt resten av Lego Fortnite-eventyret, og lykke til med å lage!