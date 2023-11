Love on the Field: How Sports Braught Hannah Tyrell og Sorcha Turnbull Together

By

Sport har alltid vært en betydelig del av Hannah Tyrells liv, fra hennes dedikasjon til Dublins damefotball til hennes engasjement i det irske rugbyunionslaget. Lite visste hun at et enkelt bytte av posisjoner på banen ville forandre livet hennes for alltid.

I 2013 debuterte Hannah for Dublin-laget, og det var i løpet av denne tiden hun krysset veier med Sorcha Turnbull. I sin søken etter en posisjonsendring måtte hun finne en erstatningsmålvakt, og det var da Sorcha gikk inn. Dette uventede møtet utløste et dypt vennskap, ulikt noen andre Hannah hadde opplevd før.

Kjærlighetshistorien deres blomstret sakte, med gjensidige følelser som tok et par år før de dukket opp. Men når de begynte å date, ble forbindelsen deres sterkere, og de har vært sammen siden. Når han reflekterer over forholdet deres, erkjenner Hannah forskjellene deres, og innrømmer at de noen ganger kolliderer over deres kontrasterende personligheter og tilnærminger til livet.

I august 2021 knyttet Hannah og Sorcha seg i en hjertelig seremoni på Dean Hotel i Dublin, omgitt av sine kjære. Gleden ble et øyeblikk avbrutt av kravene fra Hannahs sportskarriere da hun viste frem ferdighetene sine i Women's All-Ireland Semi-finale bare tre dager etter bryllupet deres. Uken viste seg imidlertid å være en drøm som gikk i oppfyllelse for Hannah da Dublin gikk seirende ut og hun ble kåret til kampens spiller.

Reisen deres som et par tok nok en vakker vending da Hannah og Sorcha ønsket babyjenta deres, Aoife, velkommen til verden i 2023. Etter hvert som nybakte foreldre ble deres kjærlighet til hverandre dypere, og Hannah fortsatte å utmerke seg på banen. Hun feiret med stolthet lagets seier i finalen i hele Irland, vugget Aoife i armene hennes og fanget nasjonens hjerter.

Når vi ser fremover, har Hannah og Sorcha uttrykt håp om å utvide familien ytterligere. De ser for seg et annet barn i fremtiden, med Hannah som tar på seg rollen som å bære babyen. Kjærlighetshistorien deres er et vitnesbyrd om kraften til sport i å bringe mennesker sammen og skape livslange bånd.

Spørsmål og svar

1. Hvordan møttes Hannah og Sorcha?

Hannah Tyrell og Sorcha Turnbull møttes da Hannah lette etter en keepererstatter for sin posisjon på Dublin-laget. Sorcha meldte seg frivillig og vennskapet deres blomstret derfra.

2. Når giftet Hannah og Sorcha seg?

De giftet seg i august 2021 på Dean Hotel i Dublin. Bryllupet deres ble utsatt på grunn av begrensninger.

3. Hvordan balanserte Hannah bryllupet og sportslige forpliktelser?

Bare tre dager etter bryllupet deres deltok Hannah i Women's All-Ireland Semi-Final for Dublin. Til tross for sin travle timeplan utmerket hun seg på banen og vant til og med Matchens spiller.

4. Når ble Hannah og Sorcha foreldre?

Hannah og Sorcha ønsket babyjenta Aoife velkommen inn i livene deres i 2023, syv uker før finalen i hele Irland mellom Dublin og Kerry.

5. Hva er deres planer for fremtiden?

Hannah og Sorcha håper å utvide familien ytterligere og har uttrykt ønske om å få et barn til i fremtiden. De ser for seg at Hannah bærer babyen neste gang.