Hvor mye koster Shingrix hos Walmart?

Hvis du ønsker å bli vaksinert mot helvetesild, er Shingrix en av de mest effektive og anbefalte vaksinene. Men før du får vaksinen, er det viktig å vurdere kostnadene. Walmart, en av de største detaljhandelskjedene i USA, tilbyr Shingrix på sine apotek. La oss se nærmere på hvor mye Shingrix koster hos Walmart og noen vanlige spørsmål knyttet til vaksinen.

Shingrix-kostnad på Walmart:

Per [nåværende dato] er kostnaden for Shingrix på Walmart omtrent $155 per dose. Vaksinen krever to doser, så den totale kostnaden for hele vaksinasjonskurset vil være rundt $310. Det er verdt å merke seg at disse prisene kan variere litt avhengig av beliggenhet og eventuelle pågående kampanjer eller rabatter.

Ofte stilte spørsmål:

1. Hva er Shingrix?

Shingrix er en vaksine som brukes for å forhindre helvetesild, et smertefullt utslett forårsaket av varicella-zoster-viruset. Det anbefales sterkt for personer i alderen 50 år og eldre, da de har en høyere risiko for å utvikle helvetesild.

2. Er Shingrix dekket av forsikring?

De fleste forsikringsplaner dekker kostnadene for Shingrix, men det er alltid lurt å sjekke med forsikringsleverandøren din for å bekrefte dekningsdetaljer. Medicare del D dekker også Shingrix.

3. Er det noen kvalifikasjonskriterier for å motta Shingrix-vaksinen?

Shingrix anbefales for personer i alderen 50 år og eldre, uavhengig av om de har hatt helvetesild tidligere eller har fått den eldre helvetesildvaksinen, Zostavax.

4. Er Shingrix tilgjengelig uten resept?

Nei, Shingrix er ikke tilgjengelig uten resept. Du må konsultere en helsepersonell som kan vurdere om du er kvalifisert og gi en resept på vaksinen.

5. Er det noen bivirkninger av Shingrix?

Som enhver vaksine kan Shingrix forårsake bivirkninger. De vanligste bivirkningene inkluderer smerte og hevelse på injeksjonsstedet, samt tretthet, muskelsmerter, hodepine og feber. Disse bivirkningene er generelt milde og forbigående.

Som konklusjon, hvis du vurderer å vaksinere deg mot helvetesild, er Shingrix et sterkt anbefalt alternativ. Hos Walmart er kostnaden for Shingrix omtrent $155 per dose, totalt rundt $310 for hele vaksinasjonskurset. Husk å rådføre deg med helsepersonell for å finne ut om Shingrix er egnet for deg og for å løse eventuelle bekymringer eller spørsmål du måtte ha.