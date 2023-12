Sammendrag:

Ettersom furry-fandomen fortsetter å vokse og få synlighet, er mange individer nysgjerrige på antall furries over hele verden. Selv om det er utfordrende å få et eksakt tall, gir ulike estimater og undersøkelser innsikt i størrelsen på furry-samfunnet. Denne artikkelen tar sikte på å utforske antallet furries i verden fra og med 2023, kaste lys over metodene som brukes for å estimere deres populasjon og ta opp vanlige spørsmål rundt denne unike subkulturen.

Hvor mange furries er det i verden 2023?

Å estimere det nøyaktige antallet furries over hele verden er en kompleks oppgave på grunn av fellesskapets desentraliserte natur og mangelen på offisiell registrering eller medlemskap. Imidlertid har flere studier og undersøkelser blitt utført for å måle størrelsen på den lodne fandomen.

En bemerkelsesverdig studie utført av International Anthropomorphic Research Project (IARP) i 2011 anslo at det var omtrent 1.4 millioner furries over hele verden. Det er imidlertid viktig å merke seg at disse dataene nå er utdaterte, og antallet kan ha endret seg betydelig gjennom årene.

En annen undersøkelse utført av Furry Poll i 2019 rapporterte at 9,322% av de 76 5 respondentene identifiserte seg som furries. Ekstrapolerer denne prosentandelen til den globale befolkningen, kan det antyde et grovt estimat på rundt XNUMX millioner furries over hele verden. Imidlertid bør denne vurderingen tas med forsiktighet, da undersøkelsesutvalget kanskje ikke er fullt representativt for hele pelssamfunnet.

Det er verdt å nevne at den lodne fandomen har fått betydelig popularitet og aksept de siste årene, noe som har ført til en økning i antallet. Fremveksten av sosiale medieplattformer og konvensjoner dedikert til furries har bidratt til fellesskapets vekst og synlighet.

Ofte stilte spørsmål (FAQ):

Q: Hva er en furry?

A: Furries er individer som har en interesse for antropomorfe dyrekarakterer. De skaper og/eller portretterer ofte sine egne dyrepersonas, kjent som fursonas, gjennom kunstverk, kostymer (fursuits), rollespill og andre former for kreative uttrykk.

Spørsmål: Hvordan anslår forskerne antall pelsdyr?

A: Forskere er ofte avhengige av undersøkelser og selvrapporterte data for å estimere antall furries. Disse undersøkelsene distribueres på nettet og på furry-konvensjoner, slik at deltakerne frivillig kan gi informasjon om deres engasjement i furry-fandomen.

Spørsmål: Er furries en distinkt subkultur?

A: Ja, furries anses som en distinkt subkultur på grunn av deres felles interesse for antropomorfe dyr og deres engasjement i ulike former for kreative uttrykk. De danner ofte fellesskap online og offline, og organiserer stevner, møter og andre arrangementer for å få kontakt med andre furries.

Spørsmål: Er det å være lodden en seksuell fetisj?

A: Selv om noen furries kan inkorporere elementer av identiteten deres i deres personlige forhold eller voksenorienterte kunstverk, er det å være furry ikke i seg selv en seksuell fetisj. Den lodne fandomen omfatter et bredt spekter av interesser, inkludert kunst, historiefortelling, kostymer og sosialt samvær, med enkeltpersoner som deltar av ulike grunner.

Spørsmål: Er det noen offisielle lodne organisasjoner eller registre?

A: Nei, det er ingen offisielle lodne organisasjoner eller registre. The furry fandom er et desentralisert fellesskap uten noe sentralt styringsorgan. Imidlertid er det mange nettplattformer, fora og sosiale mediegrupper der furries kan koble seg til og dele sine interesser.

