Hvor lenge er en helvetesildvaksine bra for?

[By, stat] – Helvetesild, også kjent som herpes zoster, er en smertefull virusinfeksjon forårsaket av varicella-zoster-viruset, det samme viruset som forårsaker vannkopper. Det påvirker vanligvis eldre voksne og personer med svekket immunforsvar. For å forhindre denne svekkende tilstanden er en helvetesild vaksine tilgjengelig. Men hvor lenge varer beskyttelsen fra denne vaksinen? La oss finne det ut.

Helvetesildvaksinen, også kjent som Zostavax, var den første vaksinen godkjent av US Food and Drug Administration (FDA) for å forhindre helvetesild. Men i 2017 ble en ny og mer effektiv vaksine kalt Shingrix introdusert. Shingrix er nå den foretrukne vaksinen anbefalt av Centers for Disease Control and Prevention (CDC) for forebygging av helvetesild.

Hvor lenge gir Shingrix-vaksinen beskyttelse?

I følge CDC gir Shingrix-vaksinen sterk beskyttelse mot helvetesild og dens komplikasjoner. Kliniske studier har vist at vaksinen er mer enn 90 % effektiv for å forebygge helvetesild hos personer i alderen 50 år og eldre. Beskyttelsen som tilbys av Shingrix-vaksinen varer i flere år, med studier som viser at den forblir svært effektiv i minst fire år etter vaksinasjon.

Er det behov for et boosterskudd?

Mens Shingrix-vaksinen gir langvarig beskyttelse, anbefaler CDC en ny dose for å sikre maksimal effektivitet. Den andre dosen skal gis to til seks måneder etter den første dosen. Boosterskuddet bidrar til å forsterke og forlenge immunresponsen, og gir fortsatt beskyttelse mot helvetesild.

Hva med den eldre vaksinen, Zostavax?

Den eldre helvetesildvaksinen, Zostavax, er fortsatt tilgjengelig, men er ikke lenger det foretrukne alternativet. Zostavax gir beskyttelse mot helvetesild i omtrent fem år, men effektiviteten avtar over tid. Hvis du tidligere har mottatt Zostavax-vaksinen, anbefaler CDC å få Shingrix-vaksinen for å sikre bedre beskyttelse mot helvetesild.

Som konklusjon er Shingrix-vaksinen svært effektiv for å forhindre helvetesild og dens komplikasjoner. Med sin langvarige beskyttelse kan enkeltpersoner nyte fred i sinnet i flere år etter vaksinasjon. Husk å rådføre deg med helsepersonell for å finne den beste vaksinasjonsplanen for deg og for å sikre at du mottar den mest oppdaterte informasjonen om forebygging av helvetesild.

