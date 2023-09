Dolby Atmos Music: Revolusjonerer lydopplevelsen

Dolby Atmos, utviklet av lydteknologiselskapet Dolby, har blitt en game-changer i underholdningsindustrien. Dolby Atmos er først og fremst kjent for sin bruk i filmer og kinoer, og har nå utvidet rekkevidden til musikkens verden, og skapt en revolusjonerende lydopplevelse.

John Couling, sjefen for Dolbys underholdningsavdeling, forklarer at Dolby Atmos Music går utover det tradisjonelle stereoformatet. Mens stereo kombinerer all musikken til venstre og høyre lydkanal, tar Dolby Atmos Music en annen tilnærming. Den skiller ulike instrumenter og vokaler og flytter dem mellom og rundt de to kanalene, og skaper en mer oppslukende og tredimensjonal lyd.

Selv om Dolby Atmos Music allerede er integrert i forbrukerelektronikkprodukter og musikkstrømmetjenester, har det ennå ikke blitt tatt i bruk bredt av medieplattformer som nyhetssendinger. Behovet for å demonstrere fordelene for seerne er imidlertid avgjørende.

Ved å bruke Dolby Atmos Music kan lytterne oppleve musikk som om de var i rommet med musikerne. De dynamiske bevegelsene til instrumenter og vokal skaper en økt følelse av tilstedeværelse, noe som gjør lytteopplevelsen rikere og mer engasjerende.

Utvidelsen av Dolby Atmos til musikkriket markerer et betydelig skifte i hvordan vi bruker lydinnhold. Den introduserer et nivå av dybde og romlig bevissthet som tidligere var uoppnåelig med tradisjonelle stereoformater.

Etter hvert som Dolby Atmos Music får ytterligere trekkraft, forventes det å revolusjonere musikkindustrien og forandre hvordan vi oppfatter og nyter musikk. Med sin evne til å skape et oppslukende og omsluttende lydmiljø, er Dolby Atmos Music satt til å bli den nye standarden for musikkproduksjon og forbruk.

kilder:

– Dolby Atmos Music: https://www.dolby.com/music/

– «PBS NewsHour» intervju med John Couling av Mike Cerre: [kilde URL fjernet]