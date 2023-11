By

Hvordan sletter du apper som ikke kan slettes på Samsung?

Apper som ikke kan slettes kan være en plage på alle smarttelefoner, inkludert Samsung-enheter. Disse forhåndsinstallerte programmene, også kjent som bloatware, tar ofte opp verdifull lagringsplass og kan ikke enkelt fjernes. Det er imidlertid noen få metoder du kan prøve for å slette disse gjenstridige appene og gjenvinne enhetens lagringsplass.

Ett alternativ er å deaktivere appen. Deaktivering av en app skjuler den i hovedsak fra enhetens appskuff og hindrer den i å kjøre i bakgrunnen. For å deaktivere en app på en Samsung-enhet, gå til Innstillinger, deretter Apper, og velg appen du vil deaktivere. Derfra trykker du på Deaktiver-knappen. Husk at deaktivering av en app kan føre til at enkelte funksjoner eller funksjoner blir utilgjengelige.

Hvis det ikke er nok å deaktivere appen, kan du prøve å bruke en tredjepartsapp for å avinstallere den. Det er flere apper tilgjengelig i Google Play Store som hevder å kunne fjerne bloatware. Disse appene krever ofte root-tilgang, noe som betyr at du må ha administrative rettigheter på enheten din. Imidlertid kan rooting av enheten ugyldiggjøre garantien og kan forårsake andre problemer, så fortsett med forsiktighet.

En annen metode for å slette apper som ikke kan slettes, er å bruke Android Debug Bridge (ADB). ADB er et kommandolinjeverktøy som lar deg kommunisere med Android-enheten din fra en datamaskin. Ved å koble Samsung-enheten til en datamaskin og bruke ADB-kommandoer, kan du avinstallere systemapper som ellers ikke kan fjernes. Denne metoden krever litt teknisk kunnskap og kan være risikabel hvis den ikke gjøres riktig, så den anbefales for avanserte brukere.

FAQ:

Spørsmål: Hva er apper som ikke kan slettes?

A: Apper som ikke kan slettes, også kjent som bloatware, er forhåndsinstallerte applikasjoner på smarttelefoner som ikke lett kan fjernes på vanlig måte.

Spørsmål: Hvorfor vil jeg slette apper som ikke kan slettes?

A: Apper som ikke kan slettes tar ofte opp lagringsplass og kan kjøre i bakgrunnen, noe som kan påvirke enhetens ytelse. Å fjerne dem kan frigjøre plass og forbedre den generelle funksjonaliteten.

Spørsmål: Kan jeg slette apper som ikke kan slettes uten å rote Samsung-enheten min?

A: Deaktivering av appen er den enkleste måten å "slette" en app som ikke kan slettes uten å rote. Men fullstendig fjerning av appen kan kreve root-tilgang eller bruk av avanserte metoder som ADB.

Spørsmål: Er det trygt å roote Samsung-enheten min?

A: Rooting av enheten kan ugyldiggjøre garantien og kan føre til sikkerhets- eller stabilitetsproblemer. Det anbefales å undersøke risikoene og fordelene grundig før du fortsetter med roting.

Avslutningsvis, mens det kan være utfordrende å slette apper som ikke kan slettes på Samsung-enheter, er det tilgjengelige metoder for å gjenvinne enhetens lagringsplass. Enten det er å deaktivere appen, bruke tredjepartsapper eller bruke ADB-kommandoer, er det viktig å veie risikoene og fordelene før du prøver noen av disse metodene.