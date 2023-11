Hvordan lager du en skjult mappe på iPhone?

I dagens digitale tidsalder har personvern blitt en stor bekymring for mange smarttelefonbrukere. Enten det er personlige bilder, sensitive dokumenter eller konfidensiell informasjon, vil folk sikre at dataene deres forblir sikre og skjult for nysgjerrige øyne. Hvis du er en iPhone-bruker som ønsker å opprette en skjult mappe på enheten din, her er en trinn-for-trinn-guide som hjelper deg med å holde filene dine private.

1. Velg et gjemmested: Start med å velge et passende sted på din iPhone der du vil opprette den skjulte mappen. Dette kan være i en eksisterende app eller på startskjermen.

2. Lag en ny mappe: Trykk og hold et hvilket som helst appikon på startskjermen til de begynner å jiggle. Deretter drar du en app til en annen for å opprette en ny mappe. Gi mappen et navn som ikke vil vekke mistanke.

3. Flytt apper til mappen: Flytt nå appene du vil skjule til den nyopprettede mappen. Du kan gjøre dette ved å trykke og holde inne et appikon, og deretter dra det inn i mappen.

4. Skjul mappen: For å skjule mappen for nysgjerrige øyne, flytt den til en sekundær eller tertiær startskjerm. Du kan gjøre dette ved å dra mappen til skjermen lengst til høyre eller ved å sveipe til venstre til du kommer til ønsket plassering.

FAQ:

Spørsmål: Kan noen fortsatt finne den skjulte mappen min?

A: Selv om denne metoden gir et grunnleggende nivå av personvern, er den ikke idiotsikker. Erfarne brukere kan fortsatt finne den skjulte mappen ved å søke på enheten din eller bruke visse tredjepartsapper.

Spørsmål: Kan jeg passordbeskytte den skjulte mappen?

A: Dessverre tilbyr ikke iOS en innebygd funksjon for å passordbeskytte mapper. Du kan imidlertid bruke tredjepartsapper fra App Store som gir ytterligere sikkerhetstiltak.

Spørsmål: Vil det å skjule apper påvirke funksjonaliteten deres?

A: Nei, å skjule apper i en mappe vil ikke påvirke funksjonaliteten deres. Du kan fortsatt få tilgang til og bruke dem som du normalt ville gjort.

Ved å følge disse enkle trinnene kan du opprette en skjult mappe på iPhone og legge til et ekstra lag med personvern til dine personlige data. Det er imidlertid viktig å huske at denne metoden ikke er idiotsikker, og hvis du har svært sensitiv informasjon, er det tilrådelig å utforske mer robuste sikkerhetsalternativer.