Hvordan stopper jeg permanent apper fra å kjøre i bakgrunnen?

Har du noen gang lagt merke til at selv etter at du har lukket en app på smarttelefonen din, fortsetter den å kjøre i bakgrunnen, bruker dyrebar batterilevetid og senker hastigheten på enheten din? Hvis du er lei av denne ulempen, har vi noen tips som hjelper deg å stoppe apper permanent fra å kjøre i bakgrunnen.

La oss først forstå hva det betyr at en app kjører i bakgrunnen. Når du åpner en app på enheten din, forblir den aktiv selv når du bytter til en annen app eller låser skjermen. Dette lar apper utføre oppgaver som å motta varsler, oppdatere data eller spille musikk. Selv om dette kan være nyttig for enkelte apper, kan det også tappe batteriet og påvirke enhetens ytelse.

For å stoppe apper fra å kjøre i bakgrunnen, kan du følge disse trinnene:

1. På Android-enheter:

– Gå til «Innstillinger» og velg «Apper» eller «Applikasjoner».

– Velg appen du vil administrere og trykk på den.

– Se etter alternativet "Batteri" eller "Batterioptimalisering".

– Velg «Ikke optimaliser» eller «Optimaliser batteribruk» og deaktiver den for den valgte appen.

2. På iOS-enheter:

– Gå til "Innstillinger" og velg "Generelt."

– Trykk på «Oppdater bakgrunnsapp».

– Deaktiver vippebryteren for appen du vil stoppe fra å kjøre i bakgrunnen.

Ved å følge disse trinnene kan du forhindre at apper kjører i bakgrunnen og spare enhetens ressurser. Vær imidlertid oppmerksom på at enkelte apper fortsatt kan kreve bakgrunnsaktivitet for å fungere ordentlig, for eksempel meldings- eller navigasjonsapper.

FAQ:

Spørsmål: Vil det å stoppe apper fra å kjøre i bakgrunnen påvirke funksjonaliteten deres?

A: I de fleste tilfeller vil ikke det å stoppe apper fra å kjøre i bakgrunnen påvirke kjernefunksjonaliteten. Enkelte apper kan imidlertid kreve bakgrunnsaktivitet for at spesifikke funksjoner skal fungere skikkelig.

Spørsmål: Kan jeg stoppe alle apper fra å kjøre i bakgrunnen samtidig?

A: Dessverre er det ingen universell innstilling for å stoppe alle apper fra å kjøre i bakgrunnen samtidig. Du må administrere hver apps bakgrunnsaktivitetsinnstillinger individuelt.

Spørsmål: Vil det å stoppe apper fra å kjøre i bakgrunnen forbedre enhetens ytelse?

A: Ja, å stoppe unødvendige apper fra å kjøre i bakgrunnen kan forbedre enhetens ytelse ved å redusere ressursbruk og frigjøre minne.

Avslutningsvis kan det forbedre smarttelefonopplevelsen din å ta kontroll over hvilke apper som kjører i bakgrunnen. Ved å følge fremgangsmåten kan du stoppe apper permanent fra å kjøre i bakgrunnen, spare batterilevetid og forbedre den generelle ytelsen.