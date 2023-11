Hvordan kan jeg finne ut hvilke apper som tømmer iPhone-batteriet mitt?

Er du lei av at iPhone-batteriet dør raskere enn du forventet? Finner du deg selv konstant på jakt etter en lader? Vel, du er ikke alene. Mange iPhone-brukere står overfor det samme problemet, men den gode nyheten er at det finnes måter å identifisere hvilke apper som tapper batteriet og ta nødvendige tiltak for å optimalisere bruken.

Sjekke batteribruk:

For å finne ut hvilke apper som bruker mest strøm på iPhone, følg disse enkle trinnene:

1. Åpne "Innstillinger" -appen på iPhone.

2. Rull ned og trykk på "Batteri".

3. Her finner du en liste over apper og deres respektive batteribruksprosent.

Forstå batteribruk:

Det er viktig å forstå begrepene som brukes i avsnittet om batteribruk:

– Bakgrunnsaktivitet: Dette indikerer hvor mye strøm en app bruker mens den kjører i bakgrunnen.

– Skjerm ved bruk: Dette viser strømmen som forbrukes av en app mens den brukes aktivt med skjermen på.

– Bruk av skjerm av: Dette representerer strømmen som forbrukes av en app mens den kjører i bakgrunnen med skjermen av.

Handle:

Når du har identifisert appene som tømmer batteriet ditt, kan du ta følgende trinn for å optimalisere iPhone-batteriets levetid:

– Begrens oppdatering av bakgrunnsapper: Gå til «Innstillinger», deretter «Generelt» og velg «Oppdatering av bakgrunnsapp». Deaktiver denne funksjonen for apper du ikke trenger å oppdatere i bakgrunnen.

– Juster posisjonstjenester: Noen apper bruker GPS og posisjonstjenester overdrevent, noe som kan tappe batteriet. Gå til "Innstillinger", deretter "Personvern", og velg "Stedstjenester" for å administrere apptillatelser.

– Reduser push-varslinger: Unødvendige push-varsler kan også bidra til batteritømming. Gå til "Innstillinger" og deretter "Varsler", og tilpass innstillingene for hver app.

– Oppdater apper: Utviklere slipper ofte oppdateringer for å forbedre appytelsen og batterieffektiviteten. Sørg for at alle appene dine er oppdatert.

FAQ:

Spørsmål: Kan jeg stoppe en app fra å kjøre i bakgrunnen?

A: Nei, iOS tillater visse viktige apper å kjøre i bakgrunnen, for eksempel e-post- og meldingsapper.

Spørsmål: Vil deaktivering av bakgrunnsappoppdatering påvirke appfunksjonaliteten?

A: Det kan forsinke appoppdateringer litt, men det vil ikke påvirke kjernefunksjonaliteten.

Spørsmål: Hvor ofte bør jeg oppdatere appene mine?

A: Det anbefales å oppdatere appene dine regelmessig for å dra nytte av feilrettinger, sikkerhetsoppdateringer og ytelsesforbedringer.

Ved å følge disse trinnene og optimalisere iPhone-batteribruken din, kan du nyte lengre batterilevetid og bekymre deg mindre for å konstant søke etter en lader.