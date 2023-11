Spenningen begynner: Steam Black Friday-salget er her!

Det ivrig etterlengtede Steam Black Friday-salget har offisielt startet, og tilbyr spillere en ukes lang ekstravaganza av fantastiske tilbud på et bredt spekter av populære titler. Fra 6:8 GMT / 10:1 CEST / 28:XNUMX PT / XNUMX:XNUMX ET, lover salget å bli en godbit for spillentusiaster over hele verden. Dette etterlengtede arrangementet vil vare til XNUMX. november, og gir spillere god tid til å hengi seg til favoritttidsfordriv i den kommende høytiden.

Mens den komplette listen over rabatterte spill vil bli avslørt først når salget starter, har Steam gitt oss et fristende glimt av hva vi kan forvente gjennom en spennende trailer som viser et utvalg spill som deltar i arrangementet. Serien er en imponerende blanding av elskede klassikere og nyere storfilmer. Eldre perler som Terraria og Hunt: Showdown vil dele rampelyset sammen med nyere utgivelser som The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales og Starfield, og lover et mangfold av alternativer for enhver spillsmak.

Med den nylige lanseringen av den svært ettertraktede Steam Deck OLED, som har vakt interessen til håndholdte spillentusiaster, ser mange ivrig etter salget av potensielle rabatter på spill som er kompatible med den populære enheten. Det er også forventning om potensielle rabatter på selve enheten, ettersom spillere ser frem til å forbedre spillopplevelsen med dette toppmoderne håndholdte systemet.

Inkluderingen av nyere titler, som Like A Dragon: The Man Who Erased His Name og Call Of Duty: Modern Warfare 3, i salget er fortsatt usikkert. Tidligere salg har vist blandede resultater for nylige utgivelser, med noen som er ekskludert helt eller mottatt minimale rabatter sammenlignet med andre titler. Forventningene er imidlertid høye ettersom spillere venter spent på kunngjøringen av disse ettertraktede spillenes tilgjengelighet og potensielle rabatter.

Mens spillfellesskapet feirer ankomsten av Steam Black Friday-salget, fyller spenningen luften. Med attraktive tilbud, rabatter og et fantastisk utvalg av spill, lar denne begivenheten spillere utvide bibliotekene sine og utforske nye eventyr uten å tømme banken. Gjør deg klar til å hente favoritttitlene dine og begi deg ut på spennende digitale reiser som vil holde deg underholdt gjennom hele høytiden og utover!

Ofte Stilte Spørsmål

1. Når starter Steam Black Friday-salget?

Steam Black Friday-salget begynner i dag og starter kl. 6 GMT / 8 CEST / 10 PT / 1 ET.

2. Hvor lenge vil Steam Black Friday-salget vare?

Salget varer i nøyaktig én uke, og avsluttes 28. november samtidig som det startet.

3. Hvilke spill kan vi forvente å se på salg?

Mens hele listen over spill som deltar i salget først vil bli avslørt når det starter, har en trailer utgitt av Steam gitt et glimt av noen inkluderte titler som Terraria, Hunt: Showdown, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider- Mann: Miles Morales og Starfield.

4. Vil Steam Deck OLED bli rabattert under salget?

Rabatter på selve Steam Deck OLED-en er ikke bekreftet, men mange spillere håper på potensielle prisreduksjoner som vil forbedre spillopplevelsen deres.

5. Vil nyere titler som Like A Dragon: The Man Who Erased His Name og Call Of Duty: Modern Warfare 3 være inkludert i salget?

Det er fortsatt usikkert om nyere titler vil være en del av salget, da tidligere salg har vist blandede resultater for de siste utgivelsene. Spillere venter imidlertid spent på alle kunngjøringer angående tilgjengelighet og potensielle rabatter.