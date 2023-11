Nye endringer kommer til Warner Bros. Discovery Streaming Service

By

Warner Bros. Discovery har nylig annonsert endringer som vil påvirke annonsefrie abonnenter, inkludert de som har blitt bestefar til planen fra HBO Max. Strømmetjenesten, Max, vil fjerne noen funksjoner fra sin standard annonsefrie plan, for eksempel 4K-streaming og HDR. I stedet vil standard annonsefrie abonnenter bare ha tilgang til å se favorittprogrammene og filmene sine i Full HD-oppløsning.

De nye endringene har blitt reflektert i den oppdaterte standard annonsefri planen på Max sin plattform. Hvis brukere ønsker å fortsette å nyte 4K- og HDR-streaming, må de oppgradere til «Ultimate»-nivået, som koster $19.99 per måned eller $199.99 per år.

Warner Bros. Discovery hadde tidligere varslet sine annonsefrie abonnenter om disse forestående endringene. Som en del av rebranding til Max, ble eldre HBO Max annonsefrie abonnenter opprinnelig tilbudt muligheten til å beholde visse fordeler, som 4K-streaming, i minst seks måneder. Fra og med neste måned vil imidlertid disse fordelene bli avviklet for den standard annonsefrie planen.

I tillegg til å redusere tilgangen til 4K-strømming, vil strømmetjenesten også begrense antall enheter som samtidig kan strømme fra tjenesten til to, ned fra tre. Frakoblede nedlastinger, som for øyeblikket lar annonsefrie kunder laste ned 30 serier eller filmer på støttede enheter for visning uten nett, vil imidlertid forbli upåvirket.

Warner Bros. Discoverys beslutning om å gjøre disse endringene blir sett på som et kostnadsbesparende tiltak. Mens Max ikke nylig har økt prisen, har tjenesten gradvis fjernet innhold gjennom året.

Disse endringene kan skuffe noen brukere som har begynt å sette pris på det omfattende utvalget og de godt kuraterte valgene som tilbys av Max. Det gjenstår å se hvordan dette vil påvirke den generelle strømmeopplevelsen for kino- og TV-elskere som har vært lojale mot tjenesten.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Vil endringene påvirke alle strømmeabonnenter på Warner Bros. Discovery?

Nei, disse endringene vil bare påvirke annonsefrie abonnenter, inkludert de som ble med i planen fra HBO Max.

Kan standard annonsefrie abonnenter fortsatt se serier og filmer?

Ja, standard annonsefrie abonnenter vil fortsatt ha tilgang til favorittprogrammene og -filmene sine, men streamingkvaliteten vil være begrenset til Full HD-oppløsning.

Kan abonnenter fortsatt nyte 4K- og HDR-streaming?

Nei, abonnenter som ønsker å nyte 4K- og HDR-streaming, må oppgradere til «Ultimate»-laget, som kommer mot en ekstra kostnad.

Hvilke andre endringer gjennomføres?

I tillegg til tap av 4K- og HDR-streaming, vil Warner Bros. Discovery også redusere antall enheter som samtidig kan strømme fra tjenesten til to, ned fra tre.

Vil offline nedlastinger bli påvirket?

Nei, offline nedlastinger forblir upåvirket. Reklamefrie kunder vil fortsatt kunne laste ned 30 programmer eller filmer på støttede enheter for visning uten nett.