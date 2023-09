Den ryktede filstørrelsen og spilllengden til Grand Theft Auto VI er grunn til bekymring

Den svært etterlengtede utgivelsen av Grand Theft Auto VI har latt fansen vente spent på nyheter eller oppdateringer fra Rockstar Games. Mens spillet fortsatt er under utvikling, har mangelen på informasjon ført til en konstant strøm av rykter og spekulasjoner blant fansen.

Et nylig rykte som har fanget oppmerksomhet er påstanden om at GTA VI vil ha en massiv filstørrelse på 750 GB og en spilllengde på rundt 400 timer. Dette har skapt bekymring for spillere, spesielt de som er begrenset av konsolllagringsplass.

Den ryktede filstørrelsen utgjør et betydelig problem for både PC- og konsollspillere. PS5 har for eksempel en intern harddisk på 825 GB SSD, men etter å ha reservert plass til systemfiler sitter spillerne igjen med bare 667 GB. Den ryktede filstørrelsen til GTA VI overstiger dette tallet med over 80 GB. Mens Xbox Series X har en litt større lagringskapasitet på 1TB, er situasjonen fortsatt trang, spesielt for Series S-modellen med sin 512GB SSD-harddisk.

For å overvinne dette potensielle lagringsproblemet, må spillere investere i ekstra SSD intern lagring for PS5 eller SSD utvidelseskort for Xbox Series X|S.

Mens disse ryktene skaper bekymring blant spillere, er det viktig å ta dem med en klype salt til de er bekreftet. Det virker usannsynlig at Grand Theft Auto VI vil kreve en så enorm mengde lagringsplass. Ikke desto mindre fremhever det de potensielle utfordringene som spillere kan møte med økende filstørrelser og begrensede lagringsmuligheter.

Mens fans venter på utgivelsen av Grand Theft Auto VI, er det klart at lagringskapasitet vil være en vurdering for mange spillere. Uansett om ryktene stemmer eller ikke, er det håp om at utviklere vil finne måter å optimalisere filstørrelser uten å gå på bekostning av kvaliteten eller lengden på spillet.

kilder:

– GTA 6 News (Twitter)