Google står overfor antitrustprøver over søkemotordominans

Google vil bli utfordret i en landemerke amerikansk antitrust-rettssak når føderale regulatorer forsøker å demontere internetimperiet. I løpet av de neste 10 ukene vil føderale advokater og statsadvokater presentere bevis for å bevise at Google rigget markedet til sin fordel, og bryter Sherman Act ved å gjøre søkemotoren til standardvalget på forskjellige steder og enheter. Rettssaken vil avgjøre om Google brøt loven og i så fall hvilke skritt som bør tas for å tøyle teknologigiganten.

Søksmålet ble anlagt av justisdepartementet for nesten tre år siden, og anklaget Google for å bruke sin dominans for internettsøk for å oppnå en urettferdig fordel mot konkurrenter. Regjeringen hevder at Google betaler milliarder av dollar årlig for å være standard søkemotor på enheter som iPhone og nettlesere som Safari og Firefox. I tillegg hevder regulatorer at Google ulovlig har manipulert markedet ved å kreve at søkemotoren deres skal være sammen med Android-programvaren for smarttelefoner.

Google argumenterer for at den møter betydelig konkurranse og nevner søkemotorer som Microsofts Bing og nettsteder som Amazon og Yelp som eksempler. Selskapet tilskriver suksessen sin til kontinuerlige forbedringer av søkemotoren og understreker at folk velger å bruke Google på grunn av påliteligheten og ytelsen.

Utfallet av rettssaken kan få betydelige implikasjoner for Google. Mulige konsekvenser inkluderer å avslutte praksisen med å betale selskaper for å gjøre Google til standard søkemotor, eller at Google mister fokus når det blir involvert i juridiske kamper. En lignende antitrustsak mot Microsoft i 1998 resulterte i at selskapet slet med å tilpasse seg nye teknologier, noe som gjorde at Google ble kjent.

I tillegg til den nåværende rettssaken, står Google også overfor en antitrustsak knyttet til reklameteknologien deres. Regjeringen hevder at Google monopoliserer viktige digitale annonseringsteknologier og har antydet at Google kan bli nødt til å selge deler av sin adtech-virksomhet for å møte bekymringene om konkurransebegrensende praksis.

Kilder: Justisdepartementet, EU-regulatorer.