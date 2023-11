Google Fi Wireless tilbyr $75 rabatt på Pixel Watch 2 LTE for eksisterende abonnenter

Google Fi Wireless tilbyr en spesiell Black Friday-avtale for eksisterende MVNO-abonnenter, og tilbyr en rabatt på 75 USD på Pixel Watch 2 LTE. For å benytte rabatten må brukere bruke kampanjekoden BLACKFRIDAY under kassen, noe som reduserer prisen til $324.99. Google har imidlertid ikke spesifisert varigheten av denne avtalen, så det anbefales for interesserte kunder å foreta kjøpet snart.

I mellomtiden selger den amerikanske Google Store og andre forhandlere den originale Pixel Watch (Wi-Fi) til $199.99, mens LTE-modellen er priset til $249.99 etter å ha mottatt en $80 rabatt. Det gjenstår å se om Google vil fortsette å selge den forrige bærbare enheten som det rimeligere alternativet i serien.

I tillegg til rabatten på Pixel Watch 2 LTE, tilbyr Google Fi Wireless også en rabatt på $10 på forskjellige Pixel Watch-bånd som Active, Stretch, Leather og Two-Tone Leather-båndene, samt $10 i rabatt på ladekabelen , tilgjengelig i Google Store.

Videre har Google Fi introdusert flere andre Black Friday-tilbud for sine kunder. Disse inkluderer: $699 tilbake på Pixel 8 etter 24 månedlige fakturakreditter når du har registrert deg for Unlimited Plus-planen frem til slutten av året, $200 rabatt på alle Pixel 8-kjøp umiddelbart med kampanjekoden EXTRA200, en besparelse på $300 på Pixel 8 for eksisterende kunder, og opptil $550 tilbake etter 24 måneder på de nyeste Samsung Galaxy S23-enhetene. I tillegg kan kunder dra nytte av $600 tilbake på Motorola razr+ etter 24 månedlige fakturakreditter.

Hvis du vurderer å kjøpe Pixel Watch 2 LTE eller andre Google Fi Black Friday-tilbud, sørg for å dra nytte av disse tidsbegrensede tilbudene og nyte eksklusive rabatter på favorittenhetene dine.

FAQ

1. Kan jeg bruke rabatten på $75 på Pixel Watch 2 LTE hvis jeg ikke er en eksisterende Google Fi Wireless-abonnent?

Nei, rabatten på $75 på Pixel Watch 2 LTE tilbys spesifikt til eksisterende MVNO-abonnenter på Google Fi Wireless. Hvis du ikke er en nåværende abonnent, kan det hende du ikke er kvalifisert for denne spesielle avtalen.

2. Hvor lenge er Black Friday-avtalen for Pixel Watch 2 LTE gyldig?

Google har ikke gitt spesifikk informasjon om varigheten av Black Friday-avtalen for Pixel Watch 2 LTE. Det anbefales å foreta kjøpet så snart som mulig for å sikre at du ikke går glipp av rabatten.

3. Er det noen andre rabatter tilgjengelig på Google Fi for Black Friday?

Ja, i tillegg til Pixel Watch 2 LTE-avtalen, tilbyr Google Fi Wireless rabatter på ulike enheter, inkludert Pixel 8- og Samsung Galaxy S23-enheter. Det er også rabatter på Pixel Watch-bånd og ladekabel.

4. Kan jeg kombinere flere Black Friday-tilbud på Google Fi Wireless?

Selv om spesifikke kombinasjoner kan variere, bør du kunne dra nytte av flere Black Friday-tilbud på Google Fi Wireless. For eksempel, hvis du er en eksisterende abonnent, kan du dra nytte av rabatten på Pixel Watch 2 LTE samt rabattene på andre enheter som Pixel 8.

5. Hvor finner jeg mer informasjon om Google Fi Wireless og Black Friday-tilbudene?

Du kan besøke Google Fi Wireless-nettstedet eller følge deres offisielle sosiale mediekanaler for å finne mer informasjon om Black Friday-tilbudene deres. I tillegg kan nettsteder og fora for teknologinyheter også gi ytterligere detaljer om disse tilbudene.