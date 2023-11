Googles ambisiøse plan for å gå inn i spillindustrien

Når det gjelder å bryte seg inn i spillindustrien, hadde Google store drømmer. I jakten på å få fotfeste innen spill, utforsket teknologigiganten ulike strategier, inkludert å slå seg sammen med Tencent for å skaffe seg en betydelig eierandel i den anerkjente spillutvikleren Epic Games.

Ledet av sin spillstrømmeplattform, Stadia, hadde Google som mål å forstyrre markedet og styrke sin tilstedeværelse med en investering i innholdsinfrastruktur. Opprinnelig vurderte selskapet høyprofilerte avtaler for Stadia, men til slutt satset de på å etablere egne førstepartsetiketter og samarbeide med tredjepartsutgivere.

I en nylig rettssak mellom Epic Games og Google ble det avslørt at Phil Harrison, den tidligere lederen av Stadia, foreslo en spennende idé. Harrison foreslo at Google skulle samarbeide med Tencent og kollektivt kjøpe alle aksjene til Epic Games. Et slikt grep ville gitt Google en stor fordel med medeierskap av Fortnite, et spill som genererte forbløffende 5.5 milliarder dollar i inntekter i 2018, og befestet posisjonen som et av de største spillene på den tiden.

I mangel av en vellykket avtale med Tencent, undersøkte Google også muligheten for å erverve en eierandel på 20 % i Epic Games for svimlende 2 milliarder dollar. Rettsdokumentene viste frem e-postsamtaler mellom Google-ledere, og kastet lys over de foreløpige ideene og planene for spillplattformen.

Det potensielle oppkjøpet eller investeringen i Epic Games ble sett på som et strategisk grep for å maksimere Googles rekkevidde på tvers av de ulike tjenestene. Phil Harrison fremhevet hvordan Fortnite kunne drive vekst for Googles YouTube-plattform gjennom økt seertid. I tillegg kan investeringen hjelpe Google med å flytte millioner av spillere fra Amazon Web Services til sin Google Cloud Platform og etablere et sterkt fotfeste i spillindustrien.

Mens Googles planer om å gå inn i spillindustrien gjennom Epic Games ikke ble realisert, viste det selskapets vilje til å markere seg i et svært konkurranseutsatt marked. Per nå har Tencent en eierandel på 40 % i Epic Games, mens Sony Corp. eier en eierandel på 5 %, og Epic Games er verdsatt til over 31 milliarder dollar.

FAQ

1. Hva er Stadia?

Stadia er en skyspillplattform utviklet av Google. Det lar brukere streame videospill på ulike enheter uten behov for dedikert spillmaskinvare.

2. Hva er Epic Games?

Epic Games er en kjent videospillutvikler og utgiver, mest kjent for å lage populære spill som Fortnite, Gears of War og Unreal Tournament.

3. Hvem er Tencent?

Tencent er et kinesisk multinasjonalt konglomerat som spesialiserer seg på ulike internettrelaterte tjenester og produkter. Det er et av verdens største videospillselskaper og er anerkjent som en stor aktør i bransjen.

Kilde: The Verge