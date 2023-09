Bli oppdatert på de siste tekniske nyhetene med Tech Guide Podcast Episode 567

By

I den siste episoden av Tech Guide-podcasten, arrangert av redaktør Stephen Fenech, kan lytterne forvente å bli oppdatert og utdannet om de siste forbrukerteknologiske nyhetene og anmeldelsene. Her er hovedhøydepunktene fra ukens show:

1. GoPro lanserer Hero12 Black Action Camera: GoPro har annonsert lanseringen av sitt nyeste actionkamera, Hero12 Black. Med forbedrede funksjoner og muligheter vil dette kameraet garantert imponere eventyrentusiaster og innholdsskapere.

2. Ecovacs Enters Backyard Robotics: Ecovacs, kjent for sine robotstøvsugere, har utvidet sin produktlinje til å inkludere en robotklipper. Dette nye tillegget har som mål å forenkle plenvedlikeholdet og gi en effektiv og autonom løsning.

3. Dyson introduserer større luftrenser: Dyson har lansert sin største luftrenser til nå, designet for større rom. Denne enheten viser frem Dysons avanserte luftfiltreringsteknologi, som gir renere og sunnere innendørsmiljøer.

Tekniske guideanmeldelser:

– Samsung Galaxy Tab S9 Ultra-nettbrett: Stephen Fenech gir en omfattende gjennomgang av Samsung Galaxy Tab S9 Ultra-nettbrettet, og fremhever funksjonene og ytelsen.

– Sonos avduker Move 2-høyttaler: Sonos har introdusert sin nye Move 2-høyttaler, som tilbyr forbedret lydkvalitet og bærbarhet. Denne trådløse høyttaleren er perfekt for lytting på farten.

– Bang & Olufsen samarbeider med Ferrari: Bang & Olufsen har inngått samarbeid med Ferrari for å skape en bemerkelsesverdig lydsamling, som kombinerer luksusdesign med overlegen lydkvalitet.

Teknisk guide Help Desk:

I Tech Guide Help Desk-segmentet er diskusjonstemaet sentrert rundt det renoverte iPhone-markedet. Stephen Fenech utforsker fordelene ved å handle med din gamle iPhone for å kompensere for kostnadene til en ny enhet, samt besparelsene som kan oppnås ved å kjøpe en oppusset iPhone.

Lyttere kan finne Tech Guide-podcasten på forskjellige plattformer, inkludert Apple Podcasts. Stephen Fenech, redaktøren av Tech Guide, er godt ansett som en av Australias beste teknologijournalister, og deler regelmessig sin innsikt på radio og TV.

