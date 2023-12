Savnet Man from Thomondgate Sparks Concern

By

En person ved navn William Spratt, 54 år gammel, er meldt savnet fra sin bolig i Thomondgate. Han ble sist sett i området 5. desember 2023. Stående på rundt 5 fot 8 inches høy, med en slank kroppsbygning og kort svart hår, har myndighetene søkt hjelp fra publikum for å finne ham. Både politiet og Mr. Spratts familie uttrykker bekymring for hans velvære. All informasjon om hvor han befinner seg kan deles ved å kontakte Henry Street Garda Station på 061 212 400, Garda Confidential Line på 1800 666 111, eller en hvilken som helst lokal Garda-stasjon.

