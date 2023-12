Opplev verden av fruktig moro på Nintendo Switch

By

Fordyp deg i en fargerik og spennende verden av frukt med den nyeste spillutgivelsen på Nintendo Switch! Fra 14. desember til 20. desember har Nintendo Switch Online-medlemmer den eksklusive muligheten til å laste ned og spille Suika Game gratis.

I Suika Game har du kraften til å lage stor frukt og enda større vannmeloner! Ved å kombinere to små frukter kan du endre type og få dem til å vokse seg større. Hold tempoet oppe og se hvordan fruktsamlingen din blir flere. Men pass på å ikke la boksen flyte over av frukt – hastighet og presisjon er nøkkelen!

Hvis du finner deg selv hektet på den fruktige handlingen, ikke bekymre deg for å miste fremgangen din. Hvis du bestemmer deg for å kjøpe spillet under eller etter den gratis prøveperioden, vil du kunne beholde alle lagrede data intakte.

Nintendo Switch Online-medlemmer har også sjansen til å tjene Mine Nintendo Platinum-poeng ved å prøve ut denne prøveversjonen. Fullfør et oppdrag og tjen 100 platinapoeng som belønning. Gå over til Missions & Rewards-delen på Nintendo Switch Online-medlemssiden din for å finne ut mer.

Ikke et Nintendo Switch Online-medlem ennå? Ikke gå glipp av denne fantastiske muligheten! Registrer deg i dag for å få tilgang til eksklusive fordeler som Game Trials og mer. Besøk den offisielle Nintendo Switch Online-nettsiden eller få tilgang til informasjonen gjennom HOME-menyen på Nintendo Switch-systemet.

Opplev det livlige og vanedannende spillet til Suika Game på Nintendo Switch. Gjør deg klar til å dykke inn i en verden av fruktig nytelse som aldri før!