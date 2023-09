Fujifilm kunngjør nytt GFX100 II speilløst kamera til en lavere pris

Fujifilm har avslørt sitt nyeste speilløse flaggskipkamera i mellomformat, GFX100 II, under sin X Summit-livestream. GFX100 II kommer med flere nye funksjoner, inkludert en ny sensor, motivdetekterende autofokus og 4K-video i full bredde. Det som er mest imponerende er at til tross for tillegget av disse funksjonene, er kameraet priset til $7,499, som er omtrent $2,500 mindre enn forgjengeren, GFX100.

GFX100 II har en mer kompakt kropp sammenlignet med GFX100, og det vertikale grepet er nå et valgfritt tillegg. Kameraet veier imidlertid opp for sin mindre størrelse med forbedrede spesifikasjoner. Den opprettholder den samme oppløsningen på 102 megapiksler og har en 43.8 x 32.9 mm sensor, som tilbyr 1.7x mer overflate enn en 35 mm fullformatsensor. I tillegg har det nye kameraet et utvidet ISO-område på 80 til 12,800 4 og tar 60K-video i full bredde med XNUMX bilder per sekund.

Når det gjelder hastighet, bruker GFX100 II femte generasjons X-prosessor fra Fujifilms X-H2S og X-H2 kameraer. Dette gjør det mulig for motivgjenkjenning autofokus og muligheten til å ta opp 4:2:2 10-bits Apple ProRes til de doble SDXC- eller CFexpress Type-B-minnekortene. Kameraet introduserer også nye videofunksjoner, inkludert motivsporing i videomodus og muligheten til å oppnå 8K/30p-opptak.

Fotografer vil sette pris på GFX100 IIs nye elektroniske søker på 9.44 millioner punkter, raske opptakshastigheter på opptil 8 bilder per sekund, og inkluderingen av en ny filmsimulering kalt Reala Ace. Den justerbare bakre LCD-skjermen kan raskt vippes opp, ned eller til siden, på samme måte som Fujifilm X-T5. Den har imidlertid ikke mulighet til å peke fremover for selvopptak.

Totalt sett har GFX100 II som mål å gjøre fotografering i mellomformat mer tilgjengelig med sin lavere pris og mer bærbare design. Selv om det fortsatt er et kostbart system, tilbyr det en brøkdel av kostnadene sammenlignet med tidligere avanserte mellomformatkameraer. GFX100 II gir en allsidig løsning for fotografer som ønsker å begi seg ut i mellomformatfotografering.

