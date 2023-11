Frontegg avduker neste generasjons kundeidentitetsplattform på AWS Marketplace

Frontegg, en ledende kundeidentitetsplattform, har annonsert tilgjengeligheten av sin innovative løsning på AWS Marketplace. Dette partnerskapet lar Frontegg-kunder og nye prospekter enkelt få tilgang til og utnytte plattformens banebrytende muligheter gjennom AWS Marketplaces strømlinjeformede anskaffelsesprosess og bruksbaserte prisalternativer.

"Plattformen vår revolusjonerer brukeradministrasjonsopplevelsen, og styrker både organisasjoner og sluttbrukere," sa Sagi Rodin, medgründer og administrerende direktør i Frontegg. «Ved å bringe Frontegg til bransjens ledende skymarkedsplass, setter vi en ny industristandard innen identitets- og brukeradministrasjon. SaaS-selskaper kan akselerere innovasjon og skalere applikasjonene sine raskt med våre avanserte funksjoner. Med de siste forbedringene og vår tilstedeværelse på AWS Marketplace, er vi klar for fortsatt vekst."

Frontegg introduserte nylig Frontegg Forward, en pakke med nye funksjoner designet for å forbedre bruker- og identitetsadministrasjon, med fokus på hastighet og fleksibilitet. Dette inkluderer Hierarchies-funksjonen, som gjør det mulig for brukere å lage intrikate organisasjonsstrukturer, og Security Suite, som tilbyr sanntids sikkerhetstilsyn, sluttbrukerstyrking og automatisert trusseldeteksjon. I tillegg gir rettighetsfunksjonen organisasjoner skreddersydde og kontekstbevisste kontroller for brukertilgang basert på roller og tillatelser. Til slutt tilbyr signalfunksjonen robuste analyser for å drive proaktive mersalgsmuligheter, risikoreduksjon og innsikt i geografisk ekspansjon.

Som en topprangert CIAM-plattform (Customer Identity and Access Management) anerkjent av G2 Crowd, tilbyr Frontegg en omfattende pakke med funksjoner for identitetsadministrasjon. Fra sømløse onboarding-flyter og avanserte brukerrettigheter til robust autorisasjon, rolleadministrasjon, kontosikkerhetstiltak og støtte for flere leieforhold, utstyrer Frontegg SaaS-selskaper med de nødvendige verktøyene for å forbedre sikkerheten og brukeropplevelsen.

For å lære mer om Fronteggs innovative kundeidentitetsplattform og for å få tilgang til en gratis prøveversjon, besøk deres AWS Marketplace-side.

FAQ

Hva er Frontegg?

Frontegg er en kundeidentitetsplattform som gir SaaS-selskaper mulighet til å forbedre sikkerheten og brukeropplevelsen gjennom omfattende funksjoner for identitetsadministrasjon.

Hva er AWS Marketplace?

AWS Marketplace er en nettkatalog der kunder av Amazon Web Services (AWS) kan finne, kjøpe, distribuere og administrere tredjeparts programvare, tjenester og løsninger for å støtte virksomheten deres.

Hva er hovedtrekkene til Frontegg Forward?

Frontegg Forward introduserer flere nye funksjoner, inkludert Hierarchies, som gjør det mulig for brukere å lage komplekse organisasjonsstrukturer, og Security Suite, som tilbyr sanntids sikkerhetstilsyn, sluttbrukerbemyndigelse og automatisert trusseldeteksjon. I tillegg gir Frontegg Forward rettigheter for skreddersydde brukertilgangskontroller og signaler for robust analyse.

Hvordan får jeg tilgang til en gratis prøveversjon av Frontegg?

For å få tilgang til en gratis prøveversjon av Frontegg, besøk deres AWS Marketplace-side og følg instruksjonene som er gitt.