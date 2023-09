Hvordan Davina McCall ser yngre ut enn noensinne

Davina McCall er kjent for sitt ungdommelige utseende og unektelige energi, og mange lurer på hvordan hun klarer å se yngre ut enn noen gang. Til tross for å ha vært i offentligheten i nesten 30 år, ser det ut til at Davina eldes bakover.

En av hemmelighetene hennes for å trosse alderen er hudpleierutinen hennes. Davina holder det relativt enkelt, ved å bruke rimelige produkter som kan finnes i supermarkeder og high street-butikker. Hun sverger til Garniers Micellar-vann for å rense og fjerne sminke skånsomt. Hun følger dette med en toner av Dr Frances Prenna Jones kalt Formula 2006, som er ideell for den fete huden hennes. Hudpleieritualet hennes fullføres med Garniers "luksuriøse" Ultra-lift nattkrem og SPF50 solkrem.

Når det kommer til sminke, foretrekker Davina et naturlig utseende. Hun bruker ofte produkter fra Trinny Woodalls sortiment, Trinny London, inkludert deres BFF De-Stress-krem for lett dekning. Grunnleggende mascara, Cliniques Chubby stick-leppestifter og et snev av blush fullfører hennes friske utseende.

Davinas saftige hår har blitt en varemerkedel av hennes image. Hun farger låsene selv hjemme og lar aldri håret lufttørke, og velger å føne med en god børste.

Fitness spiller en betydelig rolle i Davinas ungdommelige utseende. Hun tar til orde for regelmessig trening og mener det er nøkkelen til ungdom. Davina inkorporerer en rekke aktiviteter i rutinen hennes, som raske hundeturer, løpeturer, pilates, boksetimer og vekttrening. Hun har til og med ti minutters armtrening tilgjengelig på nettsiden hennes.

Davina følger en sukkerfri diett, noe som bidrar til hennes generelle helse. Hun har overvunnet tidligere kamper med anoreksi og avhengighet og prioriterer nå hennes velvære.

Avslutningsvis inkluderer Davina McCalls antialdringshemmeligheter en problemfri hudpleierutine, naturlig sminke, godt stylet hår, regelmessig mosjon og et sukkerfritt kosthold. Hennes forpliktelse til å ta vare på seg selv inne og ute er det som gjør at hun ser yngre ut enn noen gang.

