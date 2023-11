Gjør deg klar for en eksplosjon fra fortiden i Fortnite OG

By

Fortnite-fans, hold på plassene dine fordi en spennende oppdatering er her! Baldur's Gate 3 Update 1.004 har blitt offisielt utgitt, og har med seg en rekke spilloppdateringer, feilrettinger og forbedringer. Enten du er en ny spiller eller en erfaren spiller, vil denne oppdateringen gi en virkelig fornyet spillopplevelse.

En av de mest spennende aspektene ved denne oppdateringen er inkluderingen av innhold fra tidligere sesonger. Hver sesong vil bli besøkt én etter én, slik at spillerne kan gjenoppleve spenningen og nostalgien. Fra Tilted Towers i sesong 2 til de episke kampene i sesong 9 og X, Fortnite OG har alt. Våpen som Assault Rifle, Pump Shotgun og Hunting Rifle har blitt uvelvet, og populære gjenstander som Grappler og Boogie Bomb er tilbake i aksjon.

Men det stopper ikke der. Oppdateringen introduserer også OG Pass og OG Shop. OG Pass tilbyr over 50 nye elementer i spillet som kan låses opp på bare fire uker. Og for de som liker å legge til litt stil til spillingen, har OG Shop klassiske, mashup og ferske varer som vil være tilgjengelige i en begrenset periode.

For fans av rangert spill introduserer Chapter 4 Season OG et helt nytt rangert system. Med rangeringen tilbakestilt ved starten av sesongen, har alle en sjanse til å klatre i gradene og bevise ferdighetene sine. For å gjøre progresjonen mer givende, vil å fullføre visse rangerte hasteoppdrag låse opp eksklusive belønninger i spillet, inkludert den Kapittel 1-inspirerte Ranker's Tags Back Bling.

Så gjør deg klar, gjør deg klar og hopp inn i handlingen fordi Fortnite OG er tilbake og bedre enn noen gang. Spill med vennene dine, klatre i gradene og lås opp fantastiske belønninger underveis. Det er på tide å gjenoppleve fortiden og skape nye minner i denne spennende oppdateringen.

FAQ

Hva er OG Pass?

OG Pass er et tidsreisende sesongpass med turbohastighet i Fortnite OG. Den tilbyr over 50 nye elementer i spillet som kan låses opp på fire uker. Den kan kjøpes for 950 V-Bucks og er inkludert i Fortnite Crew-abonnementet.

Hva er OG Shop?

OG Shop viser utvalgte utvalg av klassiske, mashup og ferske varer. Disse varene vil være tilgjengelige i en begrenset periode, med et nytt utvalg som vises i butikken daglig.

Hva er kapittel 4 sesong OG rangert?

Kapittel 4 Season OG Rangert er et nytt rangert system introdusert i Fortnite OG. Hver spillers rangering har blitt tilbakestilt, noe som gir en ny start for alle. Spillere kan avsløre rangeringen sin ved å spille bare én rangert kamp, ​​og deres prestasjoner i påfølgende kamper vil oppdatere rangeringsfremdriftslinjen.

Hvordan fungerer den raskere rangprogresjonen?

I Fortnite OG vil rangprogresjonen være raskere i høyere og mellomste rangeringer. Spillere vil bli straffet mindre for tidlige elimineringer og vil oppleve litt raskere økninger i rangeringslinjen. Denne justeringen er gjort for å imøtekomme den kortere sesongvarigheten.

Hva er rangerte presserende oppdrag?

Rangerte hasteoppdrag er spesielle oppdrag gitt til spillere når de hopper inn i en rangert kamp. Ved å fullføre visse mengder av disse oppdragene, kan spillere låse opp eksklusive belønninger i spillet. Ved å fullføre bare én rangert Urgent Quest under Fortnite OG låser du opp den Kapittel 1-inspirerte Ranker's Tags Back Bling.