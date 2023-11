Fortnites siste oppdatering: Hva du kan forvente og hvordan du fikser tilkoblingsproblemer

Fortnite, det populære Battle Royale-spillet utviklet av Epic Games, er satt til å gjennomgå planlagt vedlikeholdsstans 23. november 2023, for den etterlengtede v27.11-oppdateringen. Denne oppdateringen forventes å bringe tilbake elskede våpen, gjenstander og spill fra sesong 9 og X, inkludert Heavy Sniper Rifle, Proximity Granade Launcher, Storm Flip og mer.

I vedlikeholdsperioden, som er planlagt fra 09:00 til 13:00 UTC, vil matchmaking være midlertidig deaktivert, og spillere kan støte på problemer som "Fortnite-servere svarer ikke" feilmeldingen. For å redusere disse problemene, her er noen trinn du kan ta:

1. Start spillet, konsollen eller PC-en på nytt: Noen ganger kan en enkel omstart løse tilkoblingsproblemer.

2. Sjekk Epic Games Server Status-siden: Ved å besøke Epic Games Server Status-siden (URL: epicgames.com/status), kan du sjekke om det er noen pågående serverproblemer.

3. Endre DNS-innstillinger: Å justere DNS-innstillingene til en annen leverandør kan noen ganger forbedre tilkoblingsstabiliteten. Se enhetens dokumentasjon eller søk på nettet for instruksjoner som er spesifikke for din plattform.

4. Tøm konsollbuffer: Å tømme hurtigbufferen på konsollen kan bidra til å løse ytelsesproblemer. Se konsollens brukerhåndbok eller støttenettsted for instruksjoner om hvordan du tømmer hurtigbufferen.

5. Deaktiver brannmurer/VPN midlertidig: Brannmurer eller VPN-er kan noen ganger forstyrre spillets tilkobling. Midlertidig deaktivering kan bidra til å identifisere om de forårsaker problemer.

Under nedetiden vil Epic Games utføre kritiske databaseoppdateringer og servervedlikehold for å sikre en jevn distribusjon av v27.11-oppdateringen. Mens du venter på at tjenestene skal gjenopptas, er det best å utvise tålmodighet.

For å holde styr på oppdateringens fremdrift, følg Fortnite Status Twitter-håndtaket for sanntidsoppdateringer fra Epic Games. I tillegg gir Epic Games-statussiden informasjon om stadiene av oppdateringen, som indikerer når ulike tjenester som pålogging og kamper er «I Progress» eller «Løst».

Nedetiden for denne spesielle oppdateringen er beregnet til å vare i omtrent fire timer, fra 09:00 til 01:00 UTC. Det er imidlertid viktig å merke seg at uventede utvidelser kan forekomme. Følg med på de offisielle Twitter-oppdateringene fra Epic Games for den mest nøyaktige informasjonen.

FAQ:

Spørsmål: Hva er v27.11-oppdateringen for Fortnite?

A: v27.11-oppdateringen for Fortnite er en hurtigreparasjon som bringer tilbake populære våpen, gjenstander og spilling fra sesong 9 og X.

Spørsmål: Hvor lenge varer Fortnite-servervedlikeholdet for oppdatering v27.11?

A: Fortnite-servervedlikeholdet for v27.11-oppdateringen forventes å vare i omtrent fire timer, fra 09:00 til 01:00 UTC.

Spørsmål: Hvordan kan jeg fikse feilen "Fortnite-servere svarer ikke"?

A: For å fikse feilen "Fortnite-servere svarer ikke" kan du prøve å starte spillet på nytt, sjekke Epic Games Server Status-siden, endre DNS-innstillinger, tømme konsollbufferen eller midlertidig deaktivere brannmurer/VPN.

Spørsmål: Hvor kan jeg få sanntidsoppdateringer om Fortnite-oppdateringsfremdriften?

A: Du kan følge Fortnite Status Twitter-håndtaket for sanntidsoppdateringer om Fortnite-oppdateringsfremdriften. Epic Games-statussiden gir også informasjon om stadiene for distribusjon av oppdateringer.