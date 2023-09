Fortnite-oppdatering 26.10: Nedetidsplan og spekulasjoner om nytt innhold

Fortnite-utvikleren, Epic Games, har annonsert at spillet for øyeblikket vil være utilgjengelig for oppdatering 26.10. Denne oppdateringen vil gjelde for ulike plattformer, inkludert PS5, PS4, Xbox-konsoller, Nintendo Switch, Android og PC. Spillere kan forvente at oppdateringen er tilgjengelig for nedlasting om morgenen 12. september.

Med oppdateringen bør brukerne påregne en periode med servernedetid. Dette betyr at Fortnite vil være midlertidig uspillbar i et par timer. For detaljert informasjon om når du kan logge inn på spillet igjen, her er nedetidsplanen for serveren 26.10:

– Nedetiden er satt til å begynne klokken 4:XNUMX ET, og deaktiverer følgelig matchmaking kort på forhånd.

– For britiske fans vil hele offline-perioden begynne klokken 9 BST, mens matchmaking vil bli deaktivert klokken 8.30 BST.

Selv om Epic Games ikke eksplisitt har oppgitt når nedetiden vil avsluttes, tar vedlikehold vanligvis omtrent et par timer. Derfor bør Fortnite være online igjen senest kl. 11.

Kunngjøringen av denne oppdateringen har satt i gang spekulasjoner blant entusiaster om hvilket nytt innhold som vil bli inkludert i oppdatering 26.10. Noen fans teoretiserer at med den forestående lanseringen av Mortal Kombat 1, kan Sub Zero fra franchisen bli en spillbar karakter i Fortnite.

I tillegg forventes Epic Games å introdusere et nytt element eller våpen, samt en ny Augment. Varebutikken vil også motta nye skinn for spillere å skaffe seg og forbedre spillopplevelsen.

Ved siden av disse nye tilleggene, vil Epic Games adressere utbredte feil og spillfeil fra begynnelsen av den nye sesongen, og polere spillet ytterligere for optimal nytelse.

Kilde: Epic Games Twitter Announcement