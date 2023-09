Fortnite 26.10-oppdatering introduserer My Hero Academia Crossover

By

Den siste Fortnite-oppdateringen, versjon 26.10, har kommet med noen spennende nye funksjoner og innhold. Et av hovedhøydepunktene i denne oppdateringen er My Hero Academia crossover, som bringer karakterer og evner fra den populære anime-serien til Battle Royale-spillet.

Spillere kan nå bruke Todorokis Ice Wall-element, som lar dem lage brebarrierer for forsvars- eller angrepsformål. Isveggen har en betydelig mengde helse og tåler skader til den går i stykker. Den kan finnes på bakken, i kister eller i All Might Supply Drops. Denne gjenstanden gir en unik vri på spillingen, siden den kan fange motstandere og få dem til å gli rundt på isen.

I tillegg til Ice Wall, kan spillere også bruke Dekus Smash-evne, som umiddelbart kan slå ut fiender med bare ett treff. Denne kraften kan imidlertid bare fås fra en All Might Supply Drop, så spillere må være på utkikk etter disse dråpene.

Å fullføre Dekus oppdrag og Todorokis oppdrag vil belønne spillere med erfaringspoeng, og å fullføre totalt seks My Hero Academia-oppdrag vil umiddelbart øke spilleren i nivå.

Videre har tre nye My Hero Academia-skall blitt lagt til i varebutikken. Spillere kan nå kjempe som Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima og Mina Ashido, tre av UAs beste helter på trening.

I tillegg til crossover-innholdet introduserer oppdateringen også Pizza Party-elementet, som kan helbrede spillere og øke skjoldet deres. Reckless SMG Reload-utvidelsen lar SMG-er laste på nytt raskere, og nye Super Level Styles kan låses opp for visse antrekk på sesongnivå 100 og 125.

Totalt sett gir Fortnite 26.10-oppdateringen en rekke spennende nye funksjoner og innhold som spillere kan glede seg over. Enten det er å slippe løs kraftfulle evner, lage isete barrierer eller utjevne antrekkene, er det noe for enhver smak i denne siste oppdateringen.

