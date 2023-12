Husets speaker Kevin McCarthy kunngjør avgang, ryster opp GOP

I et overraskende trekk har husspeaker Kevin McCarthy kunngjort at han trekker seg fra vervet i slutten av denne måneden. McCarthy, som ble kastet fra makten tidligere i år, nevnte ønsket om å tjene Amerika på nye måter som årsaken til hans avgang.

McCarthys oppsigelse kommer som et slag for hans etterfølger, speaker Mike Johnson, og husrepublikanerne. Med det allerede knappe GOP-flertallet ytterligere redusert, vil vedtakelse av lovgivning i 2024 vise seg å være enda mer utfordrende for partiet.

Mens McCarthy ikke ga detaljer om sitt neste trekk, uttrykte han sin forpliktelse til å støtte neste generasjon ledere og fortsette å rekruttere landets beste og flinkeste til valgt verv. McCarthy la også vekt på utvidelsen av det republikanske partiet og hans intensjon om å gi sin erfaring til veksten.

Tidspunktet for McCarthys avgang er betydelig, ettersom det betyr at han vil gå før det spesielle valget for å erstatte den utviste representanten George Santos. Dette reduserer det republikanske flertallet ytterligere, og krever mer demokratisk støtte for å vedta tiltak i huset.

Gjennom sin karriere har McCarthy hatt forskjellige lederstillinger innen GOP, inkludert sjefsdeputertpisk, flertallspisk, flertallsleder og minoritetsleder. Til tross for suksessene hans varte foredragsholderskapet hans bare i 269 dager, noe som gjør det til det tredje korteste i historien.

McCarthys oppsigelse vil skape nye utfordringer for republikanerne som går inn i det nye året. Partiet har allerede møtt vanskeligheter med å vedta bevilgningsforslag, og deres slankere flertall i det kommende året vil gjøre det enda mer utfordrende å vedta meldingslover eller en riksrettsvedtak i et valgår.

Mens McCarthy forbereder seg på å avslutte sin periode, ønsket Speaker Mike Johnson ham lykke til i en uttalelse, og anerkjente McCarthys tjeneste til det amerikanske folket og hans velgere gjennom nesten to tiår.

Den ledige stillingen etter McCarthys avgang vil kreve et spesielt valg i California, som forventes å bli avholdt i løpet av de neste månedene. McCarthys solide republikanske distrikt forventes å forbli under GOP-kontroll i det spesielle valget.

Mens McCarthys avgang markerer slutten på hans embetsperiode i kongressen, betyr det også et nytt kapittel for ham når han utforsker andre muligheter for å tjene landet.