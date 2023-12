Tidligere bygningsinspektør arrestert i forbindelse med større narkotikabust

En tidligere bygningsinspektør fra Hartford, Connecticut, har blitt arrestert for sitt påståtte engasjement i en narkotikabyst på flere millioner dollar på en pizzeria i New York. Alexander Samboy (45) er sammen med to andre personer siktet for å ha smuglet kokain, fentanyl, heroin og andre stoffer verdt 4 millioner dollar fra en pizzabutikk i Bronx.

Spesialagent Frank Tarentino fra Drug Enforcement Administrations avdeling i New York beskrev beslaget som et av de største han hadde sett i området i nyere tid. Overvåking utført av DEA og New York Police Department avslørte at Samboy ble tatt i å forlate Bronx Pizza-butikken med en ryggsekk 19. oktober. Sekken ble senere beslaglagt under en trafikkstopp og funnet å inneholde 5 kg kokain.

Byen Hartford bekreftet Samboys ansettelse som bybygningsinspektør, men han trakk seg fra stillingen etter å ha blitt siktet. Denne avsløringen har skapt bekymring for mulig misbruk av skattebetalernes penger og har stilt spørsmål om andre ulovlige aktiviteter som skjer bak kulissene.

Journalister forsøkte å nå Samboy på hans oppførte adresse i Berlin, men en kvinne som svarte på døren uttalte at han ikke bodde der. Myndigheter fra både NYPD og DEA har uttalt at deres etterforskning av narkotikaoperasjonen pågår og avgjør om ytterligere personer var involvert.

