Den nye Firefox-utgivelsen: Et forfriskende løft for personvern og funksjonalitet

Hvis du har ventet spent på den siste oppdateringen til åpen kildekode-nettleseren Firefox, gjør deg klar til å bli imponert. Den kommende utgivelsen lover ikke bare forbedrede personvernfunksjoner, men også en rekke spennende forbedringer som vil heve nettleseropplevelsen din.

Et av de fremtredende tilleggene er alternativet Personvernpreferanser for nettstedet, som finnes i innstillingene for personvern og sikkerhet. Denne nye funksjonen gir brukerne mulighet til å diktere om nettsteder kan selge eller dele sine personlige data. Ved å aktivere denne innstillingen kan du glede deg over ekstra trygghet, vel vitende om at informasjonen om nettlesingsøkten din ikke vil bli utnyttet.

I tillegg har Mozilla implementert Global Privacy Control (GPC), en automatisert mekanisme som varsler nettsteder om ikke å selge eller dele nettleserinformasjonen din på tvers av flere jurisdiksjoner. GPC fungerer som et kraftig "Ikke selg"-verktøy i stater som California, Colorado og Connecticut. Det muliggjør også bortvalgsmuligheter for målrettet annonsering og begrenser salg eller deling av personopplysninger i ulike regioner, inkludert EU, Storbritannia, Nevada, Utah og Virginia.

Men det er ikke alt Firefox har i vente for sine brukere. Den kommende oppdateringen, merket Firefox 120, omfatter en rekke spennende funksjoner designet for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse. Her er noen bemerkelsesverdige inkluderinger:

1. Strømlinjeformet dataimport: Ubuntu Linux-brukere kan nå sømløst importere data fra Chromium, installert via Snap, noe som utvider kompatibiliteten og brukervennligheten.

2. Emulering fra nettlesing: Brukere kan bruke en ny devtool-funksjon som simulerer frakoblet surfing, noe som gir uavbrutt produktivitet.

3. Styrket sikkerhet: Firefox integrerer nå TLS-tillitsankere fra operativsystemets rotbutikk, og styrker sikkerhetstiltakene. Denne funksjonen vil være aktivert som standard på Windows, MacOS og Android, med muligheten til å deaktivere den i Innstillinger-menyen.

4. Forbedret legitimasjonsadministrasjon: Tastatursnarveier har blitt introdusert for å effektivisere redigering og sletting av legitimasjon på about:login, noe som gjør prosessen mer effektiv.

5. Avgrensede personvernfunksjoner: Firefox prioriterer brukernes personvern ved å introdusere forbedringer til private vinduer og inkludere ETP-Strict-personvernkonfigurasjonen, som gir forbedret beskyttelse mot fingeravtrykk.

6. Optimalisert visningsopplevelse: Bilde-i-bilde-modus har blitt foredlet, mens en ny hjørne-snapping-funksjon har blitt introdusert spesielt for Linux- og Windows-versjonene, og gir en sømløs multitasking-opplevelse.

FAQ:

Spørsmål: Når vil den nye Firefox-utgivelsen være tilgjengelig for nedlasting?

A: Den offisielle utgivelsesdatoen for Firefox 120 er satt til 21. november 2023. Du kan laste den ned fra det offisielle Firefox-nettstedet.

Med den kommende Firefox-utgivelsen kan brukere forvente et betydelig sprang fremover når det gjelder personvern, sikkerhet og funksjonalitet for nettlesing. Omfavn den kommende oppdateringen og nyt en enda morsommere og sikker nettopplevelse med Firefox 120.