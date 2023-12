EVE Vanguards første streikearrangement avsluttes med spennende planer for fremtiden

Det nylig avsluttede EVE Vanguards First Strike-arrangement har latt spillere vente spent på neste fase av leketestingen. CCP Games, utvikleren av EVE Online, uttrykte sin takknemlighet til fansen for å ha deltatt i denne innledende testen og lovet at det er flere spennende forsøk på vei mot en full førstepersonsskytespill (FPS) lansering.

Selv om CCP Games ikke avslørte noen spesifikke tall angående spillerdeltakelse eller virkningen av Vanguard-testingen på de pågående Pirate Insurgencies på tvers av New Edens stjerneklynger, tok de til Twitter for å vise frem noen bemerkelsesverdige spillerprestasjoner. Disse utmerkelsene inkluderte spillerne med det høyeste antallet Vanguard-drap, nærkampdrap og mer.

Personlig har opplevelsen i Vanguard vært svært hyggelig for mange spillere. Muligheten til å tre inn i skoene til en Vanguard-klone og skape kaos på slagmarkene har vært både utfordrende og utrolig morsomt. Til tross for nederlag noen ganger, ble totalopplevelsen godt mottatt.

Selv om First Strike-spilletesten bare varte i fire dager, ga den utvilsomt verdifull innsikt til CCP Games-teamet. Utviklerne er entusiastiske for å samarbeide med spillerfellesskapet for å videreutvikle og forbedre denne modulen. Under en forhåndsvisningsøkt uttrykte CCP Burger og CCP Collins sine intensjoner om å gjennomføre en rekke tester, selv om de avsto fra å spesifisere datoer.

Nå har utviklerne gitt en mer konkret tidslinje. Vanguard-nettstedet har avslørt at neste begivenhet er planlagt til januar 2024, noe som betyr at spillere ikke trenger å vente lenge på neste spennende fase. Selv om nøyaktige detaljer forblir uavslørte foreløpig, forventes det at mer informasjon vil bli delt etter den kommende ferieferien. I mellomtiden har CCP Games som mål å analysere tilbakemeldingene fra First Strike-spilletesten og også gi det hardtarbeidende teamet deres en velfortjent hvile.

I mellomtiden opplever hele EVE Online-fellesskapet en nyoppdaget følelse av liv med den nylige utgivelsen av Havoc, den andre utvidelsen av 2023. Denne konvergensen av hendelser bidrar utvilsomt til spenningen og forventningen rundt fremtiden til Vanguard og det generelle EVE Online-universet .