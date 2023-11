EVE Online: Vanguard Alpha Test annonsert

By

CCP Games har nettopp annonsert den etterlengtede alfatesten for EVE Online: Vanguard, dets kommende førstepersonsskytespill satt i EVE-universet. Denne testen vil gi spillerne sjansen til å få hendene på spillet før årets slutt.

Planlagt å kjøre fra 7. desember til 11. desember, har denne alfatesten, kalt First Strike, som mål å samle viktige data for CCP Games for å bygge en engasjerende FPS-opplevelse og støtte den i fremtiden. I tillegg vil testen ha en direkte innvirkning på selve EVE-universet.

Under testen vil spillerne få muligheten til å utforske New Eden fra et helt nytt perspektiv, ettersom de deltar i intense bakkekamper i det nylig lagt til Pirate Insurgency-laget. Denne funksjonen ble introdusert med den nylige Havoc-utvidelsen og lover å bringe en ny dynamikk til spillingen.

Deltakelse i alfatesten er åpen for alle Omega-abonnenter, noe som betyr at det ikke er noe ekstra kjøp nødvendig annet enn et EVE-abonnement. For de som ønsker å bli med på testen, vil Vanguard være lett tilgjengelig gjennom EVE Online launcher.

For å lære mer om alfatesten og registrere deg for et Omega-abonnement, kan spillere besøke den offisielle EVE Vanguard-nettsiden. Ikke gå glipp av denne spennende muligheten til å være blant de første til å oppleve den oppslukende verdenen til EVE Online: Vanguard.

FAQ

Spørsmål: Hva er EVE Online: Vanguard?

EVE Online: Vanguard er en kommende FPS-modul satt i EVE Universe, som utvider spillopplevelsen til den populære MMO, EVE Online.

Spørsmål: Når er alfatesten for EVE Online: Vanguard?

Alfatesten, kalt First Strike, finner sted fra 7. desember til 11. desember.

Spørsmål: Hvem kan delta i alfatesten?

Alfa-testen er åpen for alle Omega-abonnenter av EVE Online.

Spørsmål: Hvordan kan jeg bli med i alfatesten?

For å bli med i alfatesten, må spillere ha et Omega-abonnement og få tilgang til Vanguard gjennom EVE Online launcher.

Spørsmål: Hvilken innvirkning vil alfatesten ha på EVE-universet?

Alfa-testen vil ikke bare gi verdifulle data for å bygge FPS, men også påvirke strukturen til New Eden, spesielt i det nylig lagt til Pirate Insurgency-laget.