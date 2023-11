Érudit: Styrke franskspråklig forskning og åpen tilgang

Oppstarten av Érudit stammet fra forskningen utført av Guylaine Beaudry, en doktorgradsstudent i informasjonsvitenskap ved University of Montreal. Ved å erkjenne mangelen på ekstern tilgang til Quebecois vitenskapelige tidsskrifter, fødte Beaudrys innsats Érudit - en infrastruktur som siden har utviklet seg til et forskningskraftverk. Tanja Niemann, daglig leder for Érudit, beskriver det som "ikke bare et produksjonsprosjekt, men en viktig forskningsinfrastruktur."

Opprinnelig en plattform for fem tidsskrifter fra University of Montreal Press, har Érudit kommet langt fra begynnelsen. Fokuset går utover bare å gjøre tekster tilgjengelige på nettet; det sikrer at formatene er indeksert og lesbare på tvers av ulike enheter. "Vi føler oss forberedt på fremtiden, etter å ha etablert et solid fundament og en klar visjon de siste 25 årene," sier Niemann.

Drevet av den økende interessen for tjenestene deres, utvidet Érudit omfanget ved å samarbeide med andre tidsskrifter og universiteter. I 2004 ble det dannet et konsortium mellom University of Montreal, Laval University og University of Quebec i Montreal for å støtte produksjonen av forskningstidsskrifter fra Quebecois. I løpet av årene har Érudit fortsatt å utvikle seg, med lanseringen av sin fjerde versjon i 2017. "Som det teknologiske miljøet endrer seg, må vi hele tiden forbedre oss for bedre indeksering og tilgjengelighet," bemerker Gwendal Henry, kommunikasjonsrådgiver i Érudit. Hvert år legges 10,000 XNUMX nye artikler og historiske poster til Érudits samling.

Ansett som en av de største kanadiske infrastrukturene av Canadian Foundation for Innovation, har Érudit en avgjørende posisjon innen humanistisk forskning. "Tekst blir et objekt for forskning innen humaniora," forklarer Niemann. Sammen med sine partnere har Érudit etablert et utnyttbart tekstkorpus tilgjengelig via Calcul Québec.

### FAQ

**Hva er Érudit?**

Érudit er en forskningsinfrastruktur som gir ekstern tilgang til Quebecois vitenskapelige tidsskrifter. Det har utviklet seg til en viktig plattform for franskspråklig forskning i Canada, med en omfattende samling av artikler og historiske poster.

**Hvordan støtter Érudit forskning?**

Érudit gjør ikke bare forskningsartikler tilgjengelige, men sikrer også at formatene deres er indekserbare og lesbare på tvers av forskjellige enheter. Plattformen fortsetter å forbedre sine teknologiske evner for å forbedre referanser og tilgjengelighet.

**Hvordan bidrar Érudit til det vitenskapelige samfunnet?**

Érudit spiller en sentral rolle i å stabilisere og videreføre arbeidet til små, uavhengige tidsskrifter i det fransktalende samfunnet. Samarbeidet med universitetsbiblioteker og andre interessenter bidrar til å opprettholde vitaliteten til disse tidsskriftene.

**Hvordan sikrer Érudit åpen tilgang?**

Omtrent 97 % av tekstene på Érudit er fritt tilgjengelige. De resterende 3 % krever et biblioteksabonnement, noe som gjør det mulig å omdirigere midler for å støtte tidsskriftenes driftskostnader.

**Hva er fremtiden til Érudit?**

Érudit har som mål å utvide sin innflytelse utenfor Quebec-regionen og bli en nasjonal plattform for humaniora og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter over hele Canada. Den søker å styrke uavhengige publikasjoner med åpen tilgang ved å konsolidere initiativer som ligner dens egne.

## Konklusjon

I løpet av de siste 25 årene har Érudit forvandlet seg til et viktig forskningsknutepunkt, som styrker franskspråklig forskning og fremmer åpen tilgang. Ved å tilby pålitelig og fritt tilgjengelig innhold, forsterker Érudit synligheten og virkningen av Quebecois vitenskapelige tidsskrifter over hele verden. Med en urokkelig forpliktelse til å støtte lokale tidsskrifter og lokalsamfunn, streber Érudit etter å sikre at offentlig finansiering på riktig måte lønner journalteam for deres verdifulle bidrag, og fremmer produksjonen av forskning av høy kvalitet.