Googles antitrustprøve: Undersøker kampen med Epic Games

I en pågående antitrust-rettssak skal Epic Games Inc., utvikleren bak det enormt populære videospillet «Fortnite», presentere sine argumenter mot Google Play Stores påståtte restriktive praksis. Rettssaken, som forventes å vare over flere uker, startet 6. november.

Epic Games anklager Google for å forby konkurrenter fra å direkte distribuere appene deres og i stedet kreve at de blir inkludert i Google Play-butikken. I følge Epic Games-sjef Tim Sweeney kveler denne tilnærmingen forbrukernes og utviklernes frihet, og innfører monopolskatter og avgifter som øker prisene. Sweeney hevder at Googles gebyrer øker transaksjonsprisene i appen med opptil 30 %, betydelig høyere enn de 3 % som belastes av betalingsbehandlere i konkurrerende markeder. I motsetning til å søke økonomisk kompensasjon, fokuserer Epics søksmål på å skape endringer i Googles praksis.

For å presentere saken deres har Epic Games satt opp en betydelig vitneliste som inkluderer fremtredende skikkelser som Sundar Pichai (administrerende direktør for Google og Alphabet), Ruth Porat (økonomisk direktør for Google og Alphabet), og til og med Andy Rubin (med- grunnlegger av Android-operativsystemet). Spesielt fremhever rettssaken også Googles påståtte betaling av insentiver til spillutviklere for å beholde titlene sine utelukkende i Play Store. Epic Games hevder at Google brukte villedende taktikker ved å flytte nettsamtaler til Google Chats, hvor de senere kunne bli ødelagt.

Mens Googles visepresident for offentlige anliggender og offentlig politikk, Wilson White, avviser søksmålet som misforstått og hyklersk, forblir Epic Games standhaftige i jakten på en mer åpen og rettferdig digital markedsplass. Rettssaken faller sammen med Googles pågående antitrust-oppgjør med justisdepartementet, der lignende anklager om maktmisbruk reises.

Totalt sett signaliserer denne høyinnsatsprøven et viktig øyeblikk i den pågående kampen mellom utviklere og teknologigiganter, ettersom deres praksis og markedsdominans blir satt under gransking. Resultatene av disse rettssakene kan ha vidtrekkende implikasjoner for fremtiden for appdistribusjon, konkurranse og forbrukervelferd.

