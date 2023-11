Destiny 2 Welcomes the White Wolf: A New Wave of Collaboration

Destiny 2-spillere, gled deg! Bungie har nettopp annonsert et spennende samarbeid med CD Projekt Reds berømte RPG, The Witcher 3. Tre nye rustningssett introduseres, og tilbyr en unik vri til spillerne, som lar deg legemliggjøre den ikoniske Geralt of Rivia. Det er imidlertid en hake: disse nye skallene kommer på et tidspunkt da Destiny 2 opplever sitt laveste punkt på mange år.

I en pressemelding avslørte Bungie ankomsten av dette samarbeidet i spillet, sammenfallende med Season of the Wish 28. november. «Veger kan forvandle seg til monsterdrapere med ny kosmetikk inspirert av Geralt of Rivia,» kunngjorde Bungie. Ved siden av rustningspynt kan spillere også forvente et spøkelsesskall, et skip, en spurv, en emote og en finisher for å fullføre crossover-opplevelsen.

Selv om de nøyaktige prisdetaljene for rustningssettene ennå ikke er avslørt, har tidligere samarbeid, for eksempel med Assassin's Creed, vanligvis blitt priset til $20 per sett. Hvis det samme gjelder her, kan spillere regne med å bruke $60 for å anskaffe alle tre settene, uten engang å ta med kostnadene for Ghost-skallet og andre gjenstander. Spesielt var tidligere crossover-sett ikke tilgjengelig for kjøp ved bruk av valuta i spillet, noe som betyr at ekte penger er den eneste måten å få dem på.

For fans av The Witcher-serien er disse nye skallene utvilsomt fristende. Introduksjonen deres kunne imidlertid ikke ha kommet på et mer utfordrende tidspunkt for Destiny 2. Spillet har gått i et turbulent år, som kulminerte i Bungies beslutning om å permittere 100 ansatte, sviktet inntektsprognosene med 45 prosent og forsinket The Final Shape utvidelse med tre måneder. Med antallet spillere på et lavt nivå på Steam, har eksisterende frustrasjoner i fellesskapet bare eskalert.

Når vi ser fremover til Season of the Wish, som lover å avdekke et Destiny 2-mysterium som går fem år tilbake i tid, er det usikkerhet knyttet til spillets fremtid. Spørsmålet om dyre rustningssett fortsetter å være et sårt punkt for samfunnet. For å dempe noe av misnøyen tilbød Destiny 2 et av sine nye rustningssett gratis i september i fjor. Men som Forbes-skribenten Paul Tassi understreker, vil det utvilsomt være en utfordrende oppgave å overtale spillere til å investere i et nytt samarbeid så kort tid etter oppsigelser, uavhengig av den visuelle appellen til de nye settene.

