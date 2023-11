Elon Musk ansetter søksmål mot mediesaker over annonsørens utvandring

Etter å ha opplevd en betydelig utvandring av annonsører, har milliardærentreprenøren Elon Musk nylig anlagt søksmål mot Media Matters, en progressiv vakthundgruppe. Søksmålet hevder at Media Matters forvrengte sannsynligheten for at annonser vises ved siden av ekstremistisk innhold på Musks plattform, X. Ifølge Musk skapte og spredte Media Matters villedende bilder som feilaktig avbildet annonsørers innlegg ved siden av nynazistisk og hvitt nasjonalistisk innhold. Disse manipulerte bildene ble deretter presentert som representative for typiske brukeropplevelser på X. Målet, hevder Musk, var å drive annonsører bort fra plattformen, og deretter lamme X Corp.

Søksmålet, som ble anlagt mandag i US District Court for Northern District of Texas, navngir både Media Matters og Eric Hananoki, deres senior etterforskningsreporter, som tiltalte. Musk søker en rettskjennelse som tvinger Media Matters til å fjerne analysen fra nettstedet deres. I tillegg anklager søksmålet Media Matters for å ha forstyrret Xs annonsørkontrakter, skadet økonomiske forhold og nedsettende X Corp.

Ved å tilby sin støtte for X forsvarte administrerende direktør Linda Yaccarino nettstedet for sosiale medier, og understreket nøyaktigheten til Media Matters' analyse. Hun uttalte at ingen autentiske X-brukere så annonser fra store merker som IBM, Comcast eller Oracle ved siden av innholdet fremhevet i Media Matters-rapporten.

I lys av søksmålet kunngjorde Texas statsadvokat Ken Paxton en etterforskning av Media Matters for å avgjøre om deres studie av Xs innhold kan klassifiseres som potensiell uredelig aktivitet i henhold til Texas-loven. Paxton stemplet gruppen som en "radikal venstreorientert organisasjon" og uttrykte bekymring over deres påståtte forsøk på å begrense deltakelsen på det offentlige torget.

Annonsøreksodusen fra X skjedde etter at Musk kom med kontroversielle og antisemittiske bemerkninger, og støttet påstanden om at jødiske samfunn fremmer «hat mot hvite». Store merker, inkludert Disney, Paramount og Warner Bros. Discovery (CNNs morselskap), stoppet raskt annonseringen på plattformen som svar.

Musk hadde tidligere ertet rettslige skritt mot Media Matters, og hevdet at et "termonukleært søksmål" ville komme. Han sverget å målrette ikke bare Media Matters, men også alle individer eller enheter involvert i det han beskrev som et "uredelig angrep" på X Corp.

Som svar på Musks trusler ga Media Matters ut en uttalelse som lover å forsvare seg selv, og karakteriserer Musk som en bølle som forsøker å tause nøyaktig rapportering. Gruppen understreket at Musk selv erkjente tilstedeværelsen av annonser sammen med det pro-nazistiske innholdet identifisert av Media Matters og uttrykte tillit til at de ville gå seirende ut hvis rettslige skritt ble forfulgt.

FAQ

Hva er Media Matters? Media Matters er en progressiv vakthundgruppe som analyserer og overvåker medieinnhold, spesielt med tanke på skjevheter og feilinformasjon. Hva er X? X er en sosial medieplattform som eies av Elon Musk. Hvorfor forlot store annonsører X? Store merkevarer forlot reklame på X etter at Elon Musk kom med kontroversielle og antisemittiske uttalelser. Hva er målet med Musks søksmål mot Media Matters? Musks søksmål har som mål å holde Media Matters ansvarlig for det han mener er en bevisst kampanje for å drive annonsører bort fra X og diskreditere plattformen. Hva er svaret fra Media Matters? Media Matters har lovet å forsvare seg mot det de oppfatter som et forsøk på å tie deres nøyaktige rapportering og analyse.