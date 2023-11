By

Elon Musk, den anerkjente gründeren og administrerende direktøren for flere selskaper, har funnet seg selv i sentrum av kontroversen igjen. Musk er kjent for sin aktive tilstedeværelse på ulike sosiale medieplattformer, og har nylig trukket oppmerksomhet for sitt engasjement med konspirasjonsteorier og kontroversielle innlegg på X, plattformen tidligere kjent som Twitter.

En av konspirasjonsteoriene som Musk tilsynelatende har støttet, er den farlige og avkreftede "Pizzagate"-teorien. Pizzagate oppsto på 4chan, Reddit, Twitter og andre plattformer under det amerikanske presidentvalget i 2016. Den hevdet feilaktig at en pizzabutikk i Washington, DC var involvert i en pedofiliring knyttet til Hillary Clinton og andre demokrater. Musks svar på en bruker som forsøkte å knytte grunnleggeren av Media Matters, en progressiv medievakthund, til "Pizzagate-restauranten" har hevet øyenbrynene. I stedet for å fordømme den grunnløse påstanden, svarte Musk ganske enkelt "Rare", og forsterket dermed konspirasjonsteorien til hans massive tilhengerskare av over 160 millioner brukere på X.

Dette er ikke første gang Musk har kurtisert kontrovers gjennom sin aktivitet på sosiale medier. I forrige uke møtte han tilbakeslag for å ha støttet et antisemittisk innlegg på X, som videreførte skadelige stereotypier om jødiske samfunn. I tillegg har han gitt tiltro til utkantkonspirasjonsteorier i det siste, for eksempel en som involverer det voldelige angrepet på Paul Pelosi, ektemannen til tidligere Representantskapstaler Nancy Pelosi.

Disse tvilsomme handlingene har ikke gått ubemerket hen, og store annonsører, inkludert Disney, Paramount og NBCUniversal, har suspendert sine utgifter til X. Musks engasjement med slikt innhold, spesielt de som fremmer hatytringer og konspirasjonsteorier, blir sett på som uakseptable av mange.

Kritikere hevder at Musks handlinger bidrar til spredning av feilinformasjon og skadelige ideologier. Talsmannen for Det hvite hus har fordømt Musks tilslutning til antisemittiske konspirasjonsteorier, kalt det "uakseptabelt" og understreket behovet for å konfrontere antisemittisme.

Musk og hans selskap har forsvart seg, hevdet at de ikke er antisemittiske og anklager Media Matters for å forvride fakta i rapporten deres. Denne kontroversen fortsetter imidlertid å vekke bekymringer om Xs ansvarlighet og dens håndtering av ekstremistisk innhold.

Avslutningsvis har Musks nylige engasjementer i sosiale medier ført ham inn i en virvelvind av kontroverser. Mens han og selskapet hans opprettholder sin uskyld, blir de etiske implikasjonene av hans handlinger og innflytelse på X undersøkt av både publikum og store annonsører.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er "Pizzagate"-konspirasjonsteorien? "Pizzagate" er en konspirasjonsteori som dukket opp under det amerikanske presidentvalget i 2016, og hevdet at en pizzabutikk i Washington, DC var involvert i en pedofiliring knyttet til Hillary Clinton og andre demokrater. Denne teorien har blitt mye avvist og anses som falsk. Hvordan støttet Elon Musk antisemittiske konspirasjonsteorier? Elon Musk støttet et antisemittisk innlegg på sin sosiale medieplattform X, som videreførte skadelige stereotypier om jødiske samfunn. Denne handlingen har fått betydelig tilbakeslag og fordømmelse fra Det hvite hus og andre. Hvorfor har store annonsører suspendert utgiftene sine på X? Store annonsører, inkludert Disney, Paramount og NBCUniversal, har suspendert utgiftene sine på X på grunn av bekymringer over plattformens håndtering av hatefulle ytringer, ekstremistisk innhold og dens tilknytning til kontroversielle personer som Elon Musk. Hvordan har Elon Musk reagert på kontroversen? Elon Musk har forsvart seg selv og selskapet sitt, og uttalt at han ikke er antisemittisk og anklager Media Matters for å forvride fakta i rapporten deres. I tillegg har Musks selskap hevdet å ha tatt skritt for å bekjempe antisemittisme og diskriminering på X-plattformen.