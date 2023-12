Elektriske kjøretøy møter høyere pålitelighetsproblemer, men det er ikke bare fordi de er elektriske

I følge Consumer Reports årlige bilpålitelighetsundersøkelse har elektriske kjøretøy 79 % flere problemer sammenlignet med andre kjøretøy. Disse problemene skyldes imidlertid ikke bare at de er elektriske, som forklart av Jake Fisher, direktør for gruppens autotestsenter. Hovedårsaken til problemene er at elbiler først og fremst er nye modeller, og nylig introduserte bilmodeller har ofte flere problemer generelt, uavhengig av fremdriftssystem. Bilselskaper trenger tid til å finne ut knekk, noe de har hatt med sine mangeårige modeller.

I tillegg er elektriske kjøretøy vanligvis dyrere modeller med mer sofistikerte teknologiske funksjoner. Disse avanserte funksjonene, alt fra ekstra sikkerhetssensorer til ulike dingser, gir flere muligheter for at ting kan gå galt. Inkluderingen av ny teknologi, de nyeste dingsene og skjermene i elektriske kjøretøyer bidrar ytterligere til deres rapporterte problemer.

Consumer Reports' undersøkelsesdata avslører også problemer med batterier og lading, men Fisher bemerker at disse problemene hovedsakelig er forårsaket av nyheten til elektriske kjøretøy i stedet for iboende problemer i selve teknologien. For å understreke dette poenget gir Fisher et hypotetisk scenario der forbrenningsmotorer plutselig opplevde mange problemer hvis de nylig ble introdusert etter at elbiler hadde blitt etablert i et århundre.

Pålitelighetsundersøkelsen fremhever også at elektriske pickuper hadde dårligst ytelse. Dette skyldes først og fremst kombinasjonen av to kjøretøytyper, elbiler og pickuper, som generelt anses som mindre pålitelige hver for seg.

Det er imidlertid viktig å merke seg at ikke alle elektriske kjøretøy har samme grad av upålitelighet. Tesla Model 3 og Model Y, samt Ford Mustang Mach-E, har gjennomsnittlig forventet pålitelighet. Nissan Ariya og Hyundai Ioniq 6 har derimot forventet pålitelighet som er bedre enn gjennomsnittet.

Undersøkelsen indikerer også at plug-in-hybrider er de minst pålitelige modellene totalt sett fordi de er utsatt for problemer som finnes i både gass- og elektriske kjøretøy. I motsetning til dette er hybrider som ikke krever ekstern lading de mest pålitelige, hovedsakelig på grunn av merittlisten til pålitelige bilprodusenter som Toyota, Honda, Hyundai og Kia.

Som konklusjon, mens elektriske kjøretøyer har problemer med høyere pålitelighet, tilskrives disse problemene først og fremst deres nyhet som modeller og inkluderingen av avanserte teknologiske funksjoner. Det er viktig å skille mellom kjøretøyets generelle pålitelighet og spesifikke problemstillinger direkte knyttet til elektrisk fremdriftsteknologi.