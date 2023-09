Electronic Arts avslører topprangerte spillere for EA Sports FC 24

Electronic Arts (EA) har avduket en liste over de best rangerte spillerne for det kommende EA Sports FC 24-spillet. Den første kunngjøringen inkluderer de 24 beste spillerne, med ytterligere avsløringer planlagt i løpet av de kommende dagene. Den fullstendige listen vil bli utgitt 15. september kl. 12 PT / 3 ET / 5 BST / 6 CEST.

Blant de best rangerte spillerne deler fire individer den høyeste rangeringen på 91. Denne elitegruppen inkluderer Kylian Mbappé fra Frankrike og PSG, Alexia Putellas fra Spania og Barcelona, ​​Erling Haaland fra Norge og Manchester City, og Kevin De Bruyne fra Belgia og Manchester By.

Følgende tett bak med en rating på 90 er åtte spillere: Aitana Bonmatí, Lionel Messi, Sam Kerr, Karim Benzema, Thibaut Courtois, Harry Kane, Caroline Graham Hansen og Robert Lewandowski.

Den spennende nyheten for fansen er at EA Sports FC 24 vil introdusere kvinnelige spillere til den populære Ultimate Team-modusen, og markerer den første inkluderingen av kvinnelige idrettsutøvere i serien. Denne integrasjonen lar spillere lage tilpassede lag med både mannlige og kvinnelige spillere.

Beslutningen om å innlemme kvinnelige spillere ble tatt for å bidra til veksten av kvinnefotball og for å forene fans over hele verden. Utøvende produsent John Shepherd understreket troen på at EA Sports FC kan spille en avgjørende rolle i å fremme sporten.

For å møte bekymringene rundt endringen, forklarte seniorprodusent Sam Rivera at Ultimate Team er en fantasimodus og inkluderingen av kvinnelige spillere stemmer overens med konseptet om å skape drømmelag med forskjellige nasjonaliteter, ligaer og klubber.

EA Sports FC skal lanseres 29. september 2023, med tidlig tilgang tilgjengelig gjennom Ultimate Edition som starter 22. september. Spillet vil være tilgjengelig på ulike plattformer, inkludert PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One , PC og Nintendo Switch.

Kilde: [Electronic Arts](https://www.videogameschronicle.com/companies/electronic-arts/) – [EA Sports FC 24](https://www.videogameschronicle.com/games/ea-sports-fc- 24/)

Definisjoner:

– EA Sports FC 24: Et videospill utviklet av Electronic Arts, med topprangerte spillere i sporten.

– Ultimate Team: En spillmodus der spillere kan bygge fantasilag med spillere fra forskjellige nasjonaliteter, ligaer og klubber.

